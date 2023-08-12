Yenibahar bitkisi kalp ve damar hastalıklarını önlüyor

Kalp ve damar hastalıklarını önleyen yenibahar bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yenibahar bitkisi kalp ve damar hastalıklarını önlüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yenibahar bitkisi; Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor.

BAŞLICA KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ŞUNLARDIR:

-Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atar damarların daralması yada tamamen tıkanması

-Kalp ritmi sorunları (aritmiler)Doğuştan kalp kusurları

-Kalp kapak hastalığı

-Kalp kası hastalığı

-Kalp enfeksiyonu.

YENİBAHAR BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kişiler yenibaharın nasıl kullanılacağı hakkında bazı bilgiler elde etmek istiyor. Yenibahar her yemekte veya tatlıda kullanılabilir. Sahip olduğu kokusu ve tadıyla her yemeğe uyum sağlayabiliyor.

Özellikle tatlılarda güzel koku için kullanılabiliyor. Et yemeklerinde baharat ihtiyaçları, yenibaharlar karşılanabiliyor. Sahip olduğu özel tatlarla ve kokularla her gıdalarda oldukça fazla tercih ediliyor.

İlgili Haberler
Diş ve diş eti problemlerine birebir iyi gelen bitki ortaya çıktı
Yenibahar bitkisi iltihaplanmalara iyi geliyor
Öne Çıkanlar
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Son Haberler
Messi Örümcek Adam oldu: Yaptığı hareket gündeme oturdu Spor
Messi Örümcek Adam oldu: Yaptığı hareket gündeme oturdu
Bülent Ersoy Barbie'yi sahiplendi Magazin
Bülent Ersoy Barbie'yi sahiplendi
Bunalıma giren adam siyanür içerek intihara kalkıştı Siyaset
Bunalıma giren adam siyanür içerek intihara kalkıştı
Diş ve diş eti problemlerine birebir iyi gelen bitki ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Diş ve diş eti problemlerine birebir iyi gelen bitki ortaya çıktı
Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi? Keşfet
Perseid meteor yağmuru nedir? Perseid meteor yağmuru Türkiye’den görülecek mi?
Meteor yağmurunun başlayacağı saat açıklandı. Türkiye'nin her yerinden görülebilecek Bilim
Meteor yağmurunun başlayacağı saat açıklandı. Türkiye'nin her yerinden görülebilecek