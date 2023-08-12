Yenibahar bitkisi kalp ve damar hastalıklarını önlüyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Yenibahar bitkisi; Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor.

BAŞLICA KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ŞUNLARDIR:

-Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen atar damarların daralması yada tamamen tıkanması

-Kalp ritmi sorunları (aritmiler)Doğuştan kalp kusurları

-Kalp kapak hastalığı

-Kalp kası hastalığı

-Kalp enfeksiyonu.

YENİBAHAR BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kişiler yenibaharın nasıl kullanılacağı hakkında bazı bilgiler elde etmek istiyor. Yenibahar her yemekte veya tatlıda kullanılabilir. Sahip olduğu kokusu ve tadıyla her yemeğe uyum sağlayabiliyor.

Özellikle tatlılarda güzel koku için kullanılabiliyor. Et yemeklerinde baharat ihtiyaçları, yenibaharlar karşılanabiliyor. Sahip olduğu özel tatlarla ve kokularla her gıdalarda oldukça fazla tercih ediliyor.