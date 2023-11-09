Yenibosna'da cezaevi nakil aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Bahçelievler'de, yolun karşısına geçerken cezaevi nakil aracının çarptığı kadın öldü.

Yenibosna'da cezaevi nakil aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Basın Ekspres Caddesi Yenibosna mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen bir cezaevi nakil aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Sevim T'ye çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Sevim T'nin cenazesi, polisin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası trafiğin tek şeritten sağlanması nedeniyle caddede araç yoğunluğu oluştu.

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