Yeniçağ Akseki temsilcimiz yeni nüfus müdürünü ziyaret etti

SAMİ GÜN - AKSEKİ / YENİÇAĞ

Son olarak Edirne Enez nüfus müdürlüğü görevini yapan Mustafa Işık Akseki'nin çok eski ve ilk ilçelerden biri olduğunu burada görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

30 yıllık devlet memuru olduğunu 10 yıl Samsun,17 yıl Antalya merkez ve 3 yıl Edirne Enez de görev aldıktan sonra 2 aydır Akseki'de görevine devam eden Mustafa Işık aslen Malatya Yeşilyurt doğumludur.

2000 yılında 42 bin nüfusa sahip olan Akseki maalesef 2025 yılında 10.500 e düşerek çok ciddi göç vermiştir.

İş imkanları ,istihdam ile işadamlarının gayretleriyle yapılacak fabrika,atölye ve okullar ile güzel ilçemiz Akseki'nin göç veren değilde göç alan olması gerekmektedir.Bunun için hepbirlikte Aksekimizi daha cazip hale getirmeliyiz .

Özellikle gençler büyük şehirlerde çalışmaya gidiyorlar.

İşi olmayan genç nesil iş için yöreden ayrılıyor işi olanlar da daha güzel imkanlar için büÿükşehirlere gidiyor. Akseki de köyler arası bile uzun mesafeli ulaşım altyapı ve imkansızlıklardan dolayı insanlar mecburen göç etmektedir diyen Akseki nüfus müdürü Mustafa Işık ilçemizin önemli şahsiyetler yetiştirdiğini eğitim üniversite açarak ve iş isdihdamı oluşturarak eriyen nüfusun önlenebileceğini söyledi.