Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'da güvenlik endişelerinin artmasına neden oldu. Farklı savunma stratejileri üzerinde çalışan Avrupa ülkeleri, toplam 150 milyar euroluk bir kredi mekanizması geliştirdi. Kısa adı 'SAFE' olan Avrupa için Güvenlik Eylemi AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye gibi aday ülkelerin dışında İngiltere ve Kanada gibi savunma stratejileri için kritik ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Savunma harcamalarının artırılması için sağlanan kredi mekanizması için Türkiye başvuruda bulunsa da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin vetosu işin seyrini değiştirdi.

Türkiye'nin resmi başvuru için 30 Kasım'a kadar alacağı kredi ile hangi projeleri gerçekleştireceğini 30 Kasım’a kadar sunması gerekiyor. Ancak bu başvuru henüz gerçekleşmedi. Gelen haberler Türkiye’nin Avrupa ordusunun kurulmasının ön ayağı olarak görülen projede yer almayacağını ortaya koydu.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Vandevoll, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin SAFE programında yer alması gerektiğinin altını çizmişti. Vandevoll SAFE programı aracılığıyla "önemli bir jeostratejik ortak" olan Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha yakın bir savunma iş birliği çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan ise müzakerelerdeki durağanlıktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirirken, AB'nin "Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam ettiğini" söyledi.

YENİÇAĞ 1 AY ÖNCE YAZMIŞTI

Türkiye’nin SAFE programında yer almayacağını YENİÇAĞ 24 Ekim’de yazmıştı. “Türkiye için ‘Avrupa ordusu’ hikayesi bitti: Yunanistan ve Güney Kıbrıs baskı yapıyordu” başlıklı haberde Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın baskıları nedeniyle programda yer almayacağı belirtilmişti.

Ancak Yunan basınından To Vima, Türkiye’nin programda yer almayacağını 28 Kasım’da yayınladığı haberle duyurdu.

SON SÖZÜ AVRUPA KOMİSYOU SÖYLEYECEK

SAFE projesi kapsamında dağıtılacak krediler konusunda son sözü Avrupa komisyonu söyleyecek.

Avrupa Komisyonu Savunma Sözcüsü Thomas Renier, SAFE’nin acil durum aracı olduğunu belirterek, Komisyonun başvuruları hızlı bir şekilde değerlendireceğini açıkladı. Ulusal planların olumlu değerlendirilmesi halinde, Avrupa Konseyi’nin onayıyla ilk kredi ödemesi serbest bırakılacak.

Her üye devletin alacağı miktar, talep edilen kredinin en fazla yüzde 15’i olacak. Bu ilk ödeme, üye ülkelerin savunma sanayisiyle iletişime geçmesini ve savunma projelerini başlatmasını sağlayacak.