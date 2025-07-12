Yeniçağ Gazetesi: 3. perde 30 silah yakılarak oynandı! MAĞARA TİYATROSU!

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3. perde 30 silah yakılarak oynandı! MAĞARA TİYATROSU!

İlk perdesi Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davetiyle

açılan oyunun 2. perdesinde eli kanlı terör örgütü PKK’nın kendini feshettiği duyurulmuştu.

3. perde de ise sembolik silah yakımı sahnelenerek ihanet sürecinde yeni bir adım daha atıldı.

15’İ KADIN 30 PKK’LI TERÖRİST BAŞ ROLDE

Elebaşı Öcalan’ın çağrısı sonrası kendilerini feshettiklerini duyuran PKK’lı teröristler dün Irak’ın Süleymaniye kentinde sembolik olarak silah bıraktı. Tiyatro, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye kentindeki Casene Mağarası’nda gerçekleşti. Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi. 15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

İHANET OYUNUNUN GALASI KALABALIKTI.

Alanda bir örgüt elebaşı, Türkçe ve Kürtçe mesaj okudu. Mağara tiyatrosunu, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) yetkilileri, uluslararası delegasyon üyelerinin de bulunduğu 250 kişilik gözlemci heyet izledi.

SEYİRCİLER ARASINDA MİT’ÇİLER DE VARDI

Bölgede havada ve karada olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkililerinin de hazır bulunduğu silah bırakma töreni nedeniyle Casene Mağarası bölgesinde YNK peşmergelerinin olağanüstü güvenlik önlemi aldıkları gözlendi. Mağaraya giden yolda zırhlı araçlarla önlem alan peşmergeler, gazetecilerin alana girmesini engelledi. Silah bırakma tiyatrosunda rol alan terör örgütü üyeleri de yaptıkları açıklamada, silahları özgür iradeleriyle imha ettiklerini söylediler