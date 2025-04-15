Yeniçağ Gazetesi: 36 ili vuran zirai don tarımı yerle bir etti!

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ZİRAİ DON 36 İLİ VURDU GIDA ENFLASYONU PATLAYACAK

Türkiye genelinde nisan ayındaki kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle yaşanan zirai dondan çiftçi milyarlarca lira zarara uğradı. Meteoroloji, zirai donun devam edeceğiz konusunda üreticiyi uyardı. CHP Milletvekili Gürer ve İYİ Parti Milletvekili Olgun, TBMM Başkanlığı'na sundukları kanun teklifinde don yaşayan bölgelerin tarımsal afet alanı ilan edilmesi ve üreticiye genel prim desteğinin yüzde 75'e yükseltilmesini istedi.

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilenirken, meteoroloji acı haberi verdi ve çiftçileri uyardı: Kar yağışının Doğu Anadolu'da devam edeceği, Kütahya, Afyonkarahisar ve İç Anadolu Böl gesi'nin geneli ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşanılar tedbirli olmalı.

36 ildeki zirai donun yanısıra, devam edecek olan don tehlikesi nedeniyle çiftçi milyarlarca lira zarar ederken, tüketiciyi de önümüzdeki aylarda gıda enflasyonu vuracak. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifiyle, tarım sektörünü tehdit eden iklim değişikliği ve doğal afetlere karşı çiftçilerin korunmasını güçlendirecek düzenlemeler önerdi. Gürer, mevcut sigorta prim destek oranlarının artırılmasını öngören teklifin, tarımda sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı. Ömer Fethi Gürer yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tanım sektörünü derinden etkilediğine işaret etti. Gürer, "Artan aşırı hava olayları, sel, dolu, don ve kuraklık gibi afetler tarımsal üretimde cildi kayıplara yol açıyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik olarak zorlanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloya neden oluyor. Nisan ayında yağan kar ve don bölgede çiftçiyi de ürünü de vurdu. Sebze ve meyvede gıda enflasyonu patlayacak" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Niğde bölgesinde de şiddetli dolu ve ardından gelen don felaketinin elma, kayısı, şeftali gibi ürünlerin tamamına yakınına zarar verdiğini, bazı bahçelerde büyük hasar meydana geldiğini anlatan Gürer, "Tüm çiftçilerin, üreticilerin zararının karşılanması zorunluluktur. TARSİM'in kendi poliçe hükümlerinde açıkça belirtilmiş olan konularda dahi üreticiye zorluk yarattığı iddiaları vardır. Bu konuda daha esnek uygulamalar ihtiyaçtır. Bölgedeki ziraat mühendisleri ve teknik uzmanlar, hasarın çok büyük ve yaygın olduğunu raporlamaktadır. TARSİM eksperleri üretici ve teknik personelin yanında yer alan uygulamalar yapmaktır. Erken pembe tomurcuk dönemi de TARSİM sigorta kapsamına alınmalıdır" diye konuştu. Gürer, kanun teklifinde, genel prim desteğinin yüzde 50'den yüzde 60'a, don teminatında ise yüzde 66'dan yüzde 75'e çıkarılması önerdiklerini ve bu düzenlemenin, çiftçilerin doğal afetler karşısındaki kırılganlığını azaltacağın ve sigorta sisteminin etkinliğini artıracağını belirtti. Ömer Fethi Gürer, "İklim değişikliğinin etkileri tarımsal üretimde öngörülebilirliği azaltıyor, maliyetleri artırıyor ve çiftçilerin gelirlerini düşürüyor. Bu düzenleme, çiftçilerin borç yükünü azaltacak ve tarım sektöründe finansal sürdürülebilirliği sağlayacaktır" dedi.

Gürer, önerilen düzenlemenin, çiftçilerin don, kuraklık, sel ve dolu gibi afetler karşısın da daha güçlü bir korumaya sahip olmasını sağlayacağını kaydederek, "Çiftçilerimizin sigorta yaptırma oranlanın artırılması, hem tarımsal üretimin sürdürülebilirliği hem de gıda arz güvenliği için hayati bir gerekliliktir" ifadesini kullandı.