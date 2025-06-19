Yeniçağ Gazetesi: 5 maaşla sefa sürüp milleti unuttular!

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5 MAAŞLA SEFA SÜRÜP MİLLETİ UNUTTULAR!

TBMM kürsüsüne bir kasa ve 55 metrelik bir listeyle gelen CHP'li Cevdet Akay, AKP'nin kapısından geçtiği için bürokrasiye yerleştirilen ve çoklu maaş alan 200 ismi açıkladı.

VERGİLER BUNLARA GİDİYOR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye, içinde kamuda görev yapıp çoklu maaş alan isimlerin liste-sinin olduğu bir kasa ile geldi. Yaklaşık 200 ismin bulunduğu 55 metrelik listeyi Genel Kurul'a sunan Akay, liyakatsız atamalar ve çoklu maaş uygulamasını eleştirerek, "Geçmediği köprü için para ödeyen, gitmediği hastanenin faturasını ödeyen, uçmadığı havalimanının yükünü taşıyan, kullanmadığı tünelin, otoyolun bedelini sırtlanan vatandaşlarımızın vergilerinin kimlere gittiği, bu paralarla kimlerin beslendiği ortada" dedi.

BİR AVUÇ MUTLU AZINLIK

Akay, şunları söyledi: Bugün bu ülkede bir anne çocuğunu pazardan artıkla doyuruyor, bir baba evladına harçlık veremiyor ama birileri hala lüks makam odalarında 5 maaşla saltanat sürüyor. Bir yanda yoksulluk, sefalet, işsizlik, umutsuzluk, diğer yanda bir avuç mutlu azınlık, bir avuç ihale zengini. Milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında yaşıyor, çocuklar okula aç gidiyor, gençler geleceğini yurt dışında arıyor, anne babalar akşam ne pişireceğini bilemiyor ama aynı anda birileri lüks otellerde, yatlarda, katlarda 3-5 maaşla sefa sürüyor.

HALKIN SIRTINDA KAMBUR

Üstede eski bakanların, bakan yardımcılarının, eski milletvekillerinin, kamu bankaları ile kurumlarının yönetimdeki AKP'lilerin olduğunu söyleyen Akay, "AKP'de siyaset yaptığı için devlette en üst görevlere gelenlerin, getirenlerin olduğu bir kasa, liste ve dosya var. Bakanlıktan çıkıp milyonluk ihaleyi verdiği şirkete yönetici olanlar var. Aynı anda kamu kurumlarının çeşitli birimlerinde çalışıp çoklu maaş alıp halkın sırtında kambur olanlar var. Düzenin çarkları dönerken altta kalan hep milletin kendisi oldu. Bu çark kırılmalı" diye konuştu.