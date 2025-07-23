Yeniçağ Gazetesi: ABD alarm verdi ama Türkiye dert etmiyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ABD ALARM VERDİ AMA TÜRKİYE DERT ETMİYOR

Donald Trump’un mısır şurubu uyarısı ABD’de geniş yankı bulurken Türkiye’de tüketimin yıldan yıla artması ülke sağlığı ve ekonomisini tehdit eder hale geldi.

İNSANIN ÖNCELİĞİ SAĞLIKLI GIDA

Mısır şurubu ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların olumsuz etkilerine dikkat çeken Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası Genel Başkanı İsa Gök bu ürünlerin tüketimine son verilemese de kontrolsüz kullanımının önüne geçilmesini istedi. İnsanlık için sağlıklı gıda tüketiminin en önemli önceliklerin başında geldiğinin altını çizen İsa gök şöyle konuştu:

ABD’DEN GECİKMİŞ BİR İTİRAF

Bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump’ın, mısır şurubunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusundaki endişelerini dile getirmesiyle özellikle Coca-Cola'nın üretiminde kırk yıldır kullanılan mısır şurubunun yerine doğal şeker kamışı ya da pancar şekerinin tercih edileceğini açıklaması çok doğru, ancak yıllarca gecikmiş bir itirafın nihayet dışa vurumudur.

PANCAR TARIMI ÖLMEK ÜZERE

Ancak tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen bugün Türkiye’de pancar şeker sanayini ve şeker pancarı tarımını baltalayan nişasta bazlı şeker üretimi ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı kontrolsüz şekilde sınır ve engel tanımadan sürmektedir. Pancar şekerinin varlığı tehdit altındadır. Gelinen noktada ortaya konulan veriler hiç de iç açıcı değildir.