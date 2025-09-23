Yeniçağ Gazetesi: ABD’ye vergi hediyesi yerli üretimi vuracak!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

ABD’YE VERGİ HEDİYESİ YERLİ ÜRETİMİ VURACAK!

Erdoğan'ın Trump'la görüşme öncesi 2018'den bu yana ABD'ye uygulanan ek gümrük vergileri kaldırıldı. Bu indirim, çiftçiyi, sanayici vururken en büyük zararı ise Togg görecek.

İNDİRİM YÜZDE 70'İ BULUYOR

ABD'ye giden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la 300 Boeing uçağı alımı ve F-35'lerin pazarlığı öncesi, ABD'den ithal edilecek binek otomobil ve birçok malda yüzde 70'e varan ek gümrük vergilerini kaldırırken, diğer ülkelerden otomobil ithalatında gümrük vergilerini yüzde 25-30 artırdı. Ek vergisi iptal edilen ürünler arasında: pirinç, sert kabuklu meyveler, yaprak tütünü, alkollü içkiler, PVC, kozmetik ve cilt bakın ürünleri, kağıt türleri, plastik eşyalar, binek otomobilleri yer alıyor.

NEDENİ SÜREN MÜZAKERELER

Ticaret Bakanlığı, bunu sürdürülen müzakerelere bağladı. Bakanlık, "Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir" açıklaması yaparken, diğer ülkelerden gelen otomobillerin ek vergilerinin yükseltildiğini de duyurdu.

ELON MUSK KÂRLI ÇIKACAK

ABD'ye uygulanan ek vergilerin kalkmasıyla ithal edilen tarım ürünlerinin fiyatı da aşağı ineceği için, zaten artan maliyetler nedeniyle zorda olan yerli çiftçi yine ortada bırakılacak. Yerli plastik sanayiinin de bundan zarar göreceği belirtiliyor. ABD menşeli otomobillerin fiyatı da düşeceği için en büyük darbeyi yerli otomotiv yiyecek. Büyük yatırım yapıdan yerli otomobil Togg ile Elon Musk'ın otomobili Tesla'nın fiyatının neredeyse aynı seviyeye geleceği belirtiliyor. Diğer ülkelerin araba fiyatları ise katlanacak.