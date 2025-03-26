Yeniçağ Gazetesi: Açlık sınırı asgari ücrete 3 bin 616 lira fark attı!

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YOKSULLUK SINIRI, ASGARİ ÜCRETİN 3.5 KATINA ÇIKTI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda yaşanan depremle ülkeden kaçan 26 milyar dolarlık sıcak paranın maliyeti daha da fakirleşme olarak yine halka çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücreti 3 bin 616 lira aştı. Yoksulluk sınırı ise 78 bin 230 liraya yükseldi.

IBB Başkanı Ekrem Imamoğlu'nun 219 Mart'ta 106 kişiyle birlikte gözal tına alınmasıyla borsanın tepetaklak gitmesi, dolar ve euronun 45 liraya yaklaşması ve tutuklanmasıyla birlikte Türkiye'den 26 milyar dolar sıcak pa-ranın çıkmasıyle yaşanan bu deprem, zaten açlık sınırında yaşayan halkın daha da fakirleşmesine neden oldu. TL'nin değer kaybı, Türkiye'nin dış borcunu yalnızca bir günde 684 milyar TL artırdı.Bu fatura da halkın daha da yoksullaşmasına neden oldu.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna göre, açlık sınırı martta 25 bin 720, yoksulluk sınırı ise 78 bin 230 liraya yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, AR-GE birimi KAMU-AR'ın dört kişilik ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da "yoksunluk hissi çekmeden" karşılayabilmesi için yap-ması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı araştırmanın Mart 2025 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre açlık sınırı martta, önceki aya göre bin 516 lira artarak 25 bin 720 liraya yükseldi, açlık sınırı 22 bin 104 liralık asgari ücreti 3 bin 316 lira aştı. Yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 2 bin 889 lira artışla 78 bin 230 lira olarak hesaplandı. Mart 2025 itibariyle son 12 ayda açlık sınırı 5 bin 628 lira, yoksulluk sınırı ise 20 bin 950 lira arttı.

Konfederasyonun bülteninde şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Açlık sınırı yılın ilk üç ayında toplam 2 bin 470 lira arttı ve daha üçüncü ayda 2025 yılının tamamında uygula-nacak olan 22 bin 104 liralık asgari ücretin 3 bin 616 lira üzerine çıktı. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin sadece 26 günlük beslenme harcamasını karşılıyor. Yeni asgari ücret yoksulluk sınırının ise üçte birini bile karşılamıyor. Buna göre ailede iki kişinin asgari ücretle çalışarak kazanacağı ücret bile yoksulluk sınırına ulaşmıyor. Bu yıl 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor."

"Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için (et, balık, yumurta) aylık olarak yapılması gereken harcanmanın tutarı martta bir önceki aya göre 810 lira, yıllık olarak ise bin 908 lira artarak 7 bin 648 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre değişmedi, geçen yıla göre ise 76 liralık artışla 487 lira oldu. Martta 13 lira azalarak 5 bin 313 liraya inen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken har-cama son bir yılda ise bin 7 lira arttı. Meyve için harcanması gereken para önceki aya göre 230 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 254 lira artarak 2 bin 421 lira oldu.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mart 2025 itibariyle 78 bin 230 liraya tırmandı. Yoksulluk sınırında martta 2 bin 889 liralık, yılın ilk çeyreğinde 7 bin 182 liralık ve son 12 aylık dönemde ise 20 bin 950 liralık artış oldu."