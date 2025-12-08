Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Adalet enkaz altında bırakılmak isteniyor!

Yaptığı binalarla insanları ölüme götürenlerin, yeni yargı paketiyle af edilmesinin önünün açıldığını belirten depremzede aileler: Kaybettiklerimizin canına ikinci kez kıyılmış olacak. Bunun affı olmaz.

BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ

6 Şubat depremlerinde yakınlarını yitiren ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11'inci Yargı Paketi'yle ilgili açıklama yaptı. Ebrar Sitesi'nde ailesini kaybeden Fatma Irmak okuduğu açıklamada, "27'nci madde bu haliyle geçerse, kaybettiklerimizin canına ikinci kez kıyılmış olacak ve adalet bir kez daha enkaz altında bırakılacak. Buna izin vermeyeceğiz. Bu, bir yargı düzenlemesi değil, cezasızlığın yasallaştırılmasıdır. Bu gelecekteki ölümlere yeniden zemin hazırlamaktadır. Biz aileler, buna izin vermeyeceğiz" denildi.

ÇIKABİLİRSİNİZ DENİLİYOR

Açıklamada şunlara yer verildi: Biz buraya sevdiklerimizi toprağa vermiş aileler olarak değil, yeni acıların yaşanmaması için sorumluluk talep eden insanlar olarak geldik. 6 Şubat'ta kaybettiklerimiz kaderle değil ihmallerle, denetimsizliklerle bilerek görmezden gelinerek öldürüldü. Şimdi ise Meclis'te görüşülen 11'inci yargı paketinin 27'inci maddesiyle 56 bin kişinin ölümünün sorumlularına hiçbir şey olmamış gibi çıkabilirsiniz deniliyor. Bu ülkede insan hayatı bir düzenlemeyle yeniden öldürülecek kadar değersiz değildir.

Antakya'daki Rönesans Rezidans'ta anne, baba ve kardeşini kaybeden avukat Yeşim Topłu da "Onlar bakıyorlar bizimle, savunmalarımızı yaparken. Ben kabul etmiyorsam, defnettiğim, parça parça çıkardığımız insanlar kabul etmiyorsa hiç kimse kabul edemez, affedemez, affetmiyoruz. Kartalkaya'da insanlar yandı. Çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar. Yarın belki sizler olacaksınız. Bizi duyun. Sanıyoruz ki yarın bizim başımıza gelmeyecek. Gelebilir. Çok basit bir şekilde gelebilir... Susmayayın, ses verelim" dedi.