Yeniçağ Gazetesi: Adalet rafa kaldırıldı, dar gelirli unutuldu

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ADALET RAFA KALDIRILDI DAR GELİRLİ UNUTULDU

Belediyelere yapılan zaman ayarlı operasyonlarla emeklinin, asgari ücretlinin, meydanlarda hak arayan kamu işçilerinin, bir kenara itilen çiftçinin çığlıklarının duyulması engellendi.

ÇIĞLIKLAR DUYULMUYOR

Ekonomik kriz altında ezilen emekli, asgari ücretli, kamu işçileri meydanlarda hak arayışı yaparken, bir anda gündem CHP'li belediyelere yapılan operasyonla değiştirildi. Türkiye, önceki gün Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarına yapılan operasyonla güne uyandı. Bunun üzerine, 16 bin 881 lira maşa mahkûm edilen emekliler, maaşına hiç zam yapıl mayan asgari ücretliler, iktidarın düşük maaş önerdiği kamu işçilerinin çığlıkları unutuldu, sadece gerçekleştirilen operasyonların konuşulması sağlandı.

ACİL ZAM YAPILMALI

Oysa vatandaşın öncelikli gündemi, açlık ve yoksulluktu. Kamuoyu araştırma Şirketi SONAR'ın son anketine göre, halkın yüzde 86'sı asgari ücrete acil zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca vatandaşlardan yüzde 69'u hayat pahalılığının devam ettiğini belirtti. Yatırım tercihleri sorulan vatandaşlardan yüzde 24'ü herhangi bir yatırım yapabilecek bütçesi olmadığımı söyledi. Son haftalarda parasal durumunuzda bir iyileşme olup olmadığı sorulan vatandaşların yüzde 68.4'ü maddi durumunda gerileme yaşadığını aktardı.

KABUSU YAŞIYORLAR

Kamu İşçileri de hükümetle zam pazarlığı yapıyor. Hükümet, 600 bin kamu is çisine yılım ilk 6 ayı için yüzde 17, ikinci 6 ayı için yüzde 10 teklif etti. 2026 yılı için ise ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 16 ay için ise yüzde 5 önerdi. Sendikalar ise bu teklifi kabul edilemez bularak, grev kartını ortaya sürdü. Emekliler ise çarşı pazarda canının çektiğini değil, acil ihtiyacı olanları satın alabiliyor. O da kiloyla değil gramla. Yaşanan zirai don nedeniyle kâbusu yaşayan çitçiler ise, iktidarın vadettiği destekleri vermemesi yüzünden ne yapacağı şaşırmış durumda.