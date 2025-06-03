Yeniçağ Gazetesi: Ağırlaşan hayat şartları milletin belini büküyor!

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AĞIRLAŞAN HAYAT ŞARTLARI MİLLETİN BELİNİ BÜKÜYOR!

Dar gelirli vatandaşlar, konut ve kira harcamaları ile gıdaya gelirinin yüzde 65'ini harcıyor. Yüzde 10 da ulaşıma gidince, eğlenceye para kalmıyor. Borç batağına saplanan 4 milyon kişi de icralık durumda.

EN ÇOK HARCAMA KİRAYA

TÜİK Hanehalkı Bütçe Araştırma 2021 yılı sonuçlarını yayınladı. Verilere göre ailelerin en yüksek harcaması yüzde 250 ile konut ve kira giderlerinde oldu. En yüksek harcamada ikinci sırayı yüzde 21,6 ile ulaştırma, üçüncü sırayı ise yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler aldı. En düşük gelir grubu olan yüzde 20'lik grupta durum daha da kötü. Bu gruptakiler konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 10,1 pay ayırdı. Eğitim ve eğlence ayrılan pay ise yüzde 1'de kaldı.

TAKİPTEKİ BORÇLAR KATLANDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de vatandaşın takipteki borç miktarındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirterek, 2024 yılında 111 milyar 696 milyon lira olan takipteki borçların, 2025 yılının 25 Mayıs haftasında 167 milyar 437 milyon liraya çıktığı söyledi. Gürer bu yıl mart ayı iti barıyla borçlarını ödeyemediği için takibe alınan vatandaş sayısı 4 milyon 8 bin 799 kişiye ulaştığını söyleyerek, "Bu tablo, ekonomik krizle baş edemeyen vatandaşlarımızın durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vatandaşın duruma içler acısı" dedi.

FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR

ARTAN gıda fiyatlan ve yüksek enflasyonun derinleşen etkileriyle birlikte fatura yine AKP iktidarında dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımıza kesildiğini belirten Gürer, "Bir yandan yüksek enflasyon, bir yandan da zamlarla artan hayat pahalılığı, halkımızın yaşamını giderek zorlaştırıyor. Asgari ücret artışları ve maaş düzenlemeleri yetersiz olduğu gibi, bu artışlar kısa sürede enflasyon karşısında anlamını yitiriyor. İşçi, çiftçi, esnaf, işsiz, emekli ve de dar gelirlilerin içine düşürüldüğü durum can acıtıcıdır" ifadelerini kullandı.