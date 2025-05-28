Yeniçağ Gazetesi: Ahtapot kollarıyla her yanımızı sarmış!

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AKP'Lİ BELEDİYELERİN DOSYALARINI AÇAN ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A AHTAPOT YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'a ahtapot yanıtı veren Özel, AKP'li Fatih, Bayrampaşa ve Bahçelievler belediyelerindeki usulsüzlükleri paylaştı. İlk olarak Fatih Belediyesi'nde Sayıştay tarafından belirlenen usulsüzlükleri anlatan Özel, 4 Temmuz 2024 tarih ve 74 no'lu Sayıştay kararını okudu: "Belediye başkan yardımcılarının birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı alması başlığıyla bunun yasak olduğu, suç olduğu, bütün uyarılara rağmen bu paraların ödendiği, oy birliğiyle görüklüğünden, 7. Daire Başkanı ve dört üyenin imzasıyla suç duyurusunda bulunulmasına....

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) panolarımı kiralayan bütün şirketlere ve mal varlıklarına el konulduğunu anımsatan Özel, şunları söyledi: "İhaleler var. Sayıştay incelemiş, usulsüzlük bulamamış, gizli tanık, "Usulüne uygun yapıldı ama mutlaka rüşvet verildi dedi diye hepsini almışlar. Burada Sayıştay Fatih Belediyesi'ni incelemiş ve diyor ki Reklam panolarının ihale edilmeksizin kiraya verildiği anlaşılmıştır. Büyük kamu zararı vardır. Oy birliğiyle, 7. Daire'nin kararını. İdare tarafından spor kulübüne taşınmaz tahsisi yapılmaz. Yapmış. Yandaşlar orayı işletiyor, tesislerden para kazanıyor. Zarar var diyor, suç duyurusunda bulunmuş. Fatih açısından turpun büyüğüne geldik: İdarece öğrenci yurt binası yapılması ve işletilmesi şartıyla üst hakkı tesis edilen arsa üzerine yapılan binanın yüklenici tarafından turistik otel olarak işletildiği, bu otelin 2015'te yapıldığı, 10 yıldır işletildiği, mevcut Fatih Belediye Başkanı'nım 6 yıldır sürekli eleştirilmesine rağmen bu konuda işlem yapmadığı... Ruhsatsız şekilde turistik otel olarak işletildiği, internet ortamında yapılan aramada otelin web sitesinin olduğu...." yazıyor. Defalarca uyarılmasına rağmen öğrenci yurdu diye yapılan yerin otel diye işletildiğinden Fatih Belediyesi hakkında suç duyurusun da bulunulmasına...

Özel, "Tespit edilen bu suçlarda gelip Fatih Belediye Başkanı'nı almıyor. Bunları sormuyor, soruşturma açıyor. Tut ki Fatih Belediyesi bizimdi. Oraya reklam veren herkes, şirket, belediye başkanı, bütün bürokratlar Silivri de miydi, değil miydi? Fatih Belediye Başkanı'nın bunlara bir açıklaması varsa bağımsız yargı önünde tıkır tıkır anlatırdı ama belediye AK Parti'nin olunca hiçbir şey yapmayanlar Cumhuriyet Halk Partisine gelince bunları yapıyor. Benim anlatmaya çalıştığım bu" diye konuştu.

Fatih Belediye Başkanı'nın "Bayrampaşa dururken Fatih'i anlatacakmış" dediğini aktaran Özel, Mart 2024 öncesi AKP'nin yönettiği Bayrampaşa Belediyesi ile devam etti:

"Belediye tesisinde Ocak-Haziran 2024 döneminde spor eğitimi verecek eğitmenler için ihale açılmış. Seçimden üç ay önce. Kaybedeceğini düşünmeden ihaleyi açmış. 1,4 milyon liraya bir sirkete vermiş. Belediye bize geçmiş Arkadaşlar gitmiş, dolaşmış, tesiste kimseler yok. Sorumlu kaçmış. Bizimkiler yeni bir sorumlu atamış. Sorumlu bakmış ihale dosyasına ve demiş ki "Orada aylardır çalışıyor gözüken personellerden hiçbirisini hiç kimse hiçbir zaman görmemiş. Belediye AK Parti'de olsa, hiç yapmamış eğitime 1,4 milyon ödenmiş olacak. O ana kadar da paranın 1 milyona yakınını ödemişler. Bunun üzerine soruşturma açılmış, 19 Eylül'de Kaymakamlığa teslim edilmiş. Tık yok. Bayrampaşa Belediyesinin önceki başkanı ortalıkta geziyor. İhaleyi yapanlar, ihaleyi alanlar, parayı ödeyen, parayı alan ortalıkta geziyor. Niye AKP'li? Bizimkilerin hepsi içeride. Neyle? Yalancı şahidin iftiralarıyla."

Ardından Bahçelievler Belediyesini anlatmaya başlayan Özel "Beşiktaş Belediyesi'ndeki bir ihaleyi aldığı için Rıza Akpolat 130 gündür içeride. Esenyurt Belediyesinde ihale aldığı için 126 gündür bu dosyadan dolayı ikinci tutukluluğu var. Ahmet Özer’in. Bu şirketin Türkiye'de almadığı ihale yok. Bir tek Bahçelievler'de ihale ikiye bölünmüş, belediyenin kusuruyla, hiçbir işlem yapılmıyor. Rıza Akpolat'ın suçu CHP’li olmak, Silivri'de. Bahçelievler Belediye Başkanı'nın avantajı AK Partili olmak, belediyede, akşamları evinde. Adalet mi bu?" Iktidara "Çıkın benim belediye başkanlarımın haklılığını savunduğum gibi bunların böyle olmadığını anlatın. Bizim alnımızı öne eğdirecek, birbirimizin gözüne bakamayacağımız hiçbir kusurumuz yok. Sizin ise bir taraftan tutulacak bir tane belediyeniz yok. Bu devir geçecek. Kumpası kuranlar da hesap verecek. Milletin malına el uzatanlar da teker teker hesap verecek" diye seslenen CHP lideri, Erdoğan'n İBB operasyonlarına yönelik kullandığı "ahtapot" çıkışına görselle yanıt verdi. Özel, AKP'li belediyelerinde Sayıştay tarafından tespit edilen usulsüzlükleri anlatıp "Sıra Esenler'de" dedikten sonra "Al sana ahtapot" diyerek kollarında "TÜRGEV ve Ensar, dezenfektan sa tarı bakan, Yunus Emre Vakfı soygunu, 17-25 Aralık, çadır satan Kızılay, KKTC soygunu ve 40 haramiler" ifadelerinin yer aldığı bir ahtapot resmi gösterdi. "Ahtapotun kollarını arıyorsan iste Fatih, Bayrampaşa, öbür kolunda Bahçelievler Belediyesi. Pek yakında Esenler Belediyesi" diyen Özel, "Ben Tayyip Bey'in esas ahtapotunu göstereyim" ifadelerinin kullandı. "Bakın; Bu Tayyip Bey'in ahtapotunda, beşli çete' dediğin 40 haramiler var. Yaklaşık 43 şirket bunlar. Kırk haramiler, ahtapotun elinde" diyen Özel şöyle devam etti: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti soygunu, Özel Kalem Müdürü Serim'in gencecik oğlunu Önce Dışişlerinde özel kalem yapıp, Kıbrıs'a Büyükelçi yapıp hem kaset toplatıp hem oradaki büyük vurgunlar, gemiler, gemilerde yakalananlar, KKTC soygunu... Depremde çadır satan Kızılay'ın vurgunu, 17-25 Aralık, dört bakan, devrin başbakanının Hırsızlık yapan kardeşi olsa kolunu keserim' dediği dört bakan. Ayakkabı kutuları, çikolata kutuları, elbiseler, kıyafet askıları. Buraya kadar pistik! Sıfırladın mı oğlum paraları? İşte ahtapotun öbür ucu Yunus Emre Vakfı soygunu, ahtapotun milliyetçi kolu. Dezenfekran satan bakan da ahtapotun bir kolunda. TÜRGEV ve Ensar'ı, kol yetmedi, ayrı ayrı yazamadık. İkisi birden ahtapotun bir kolunda. İşte ahtapotun besledikleri!"

Daha sonra "Bu da ahtapotun canından bezdirdikleri, boğazını sıktıkları" diyerek diğer eline aldığı ahtapot resminin gösteren Özel, şöyle devam ettir "Bir elinde işçi, bir elinde esnaf, bir elinde emekçi, bir elinde çiftçi. Gençlerin geleceğini tüketti ahtapotun ta kendisi. Memuru, işsizi, bitirdiniz memleketi. Al sana ahtapot! Ahtapot meraklılarına gösterilir. Yeni Şafak, hazırla manşeti, en güzel sen yapıyorsun mizahı. Hadi! Yeni Şafak! Hadi A Haber! A Haber son dakika yaz! Aranan ahtapot bulundu! Reis'in tarif ettiği ahtapot Özgür Ozel'in ellerinde."+