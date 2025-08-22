Yeniçağ Gazetesi: Ailesini geçindiremeyen emekli gizli gizli ağlıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Ailesini geçindiremeyen emekli gizli gizli ağlıyor

Düşük maaş verilerek bir kenara itilen emekliler, ailesine bile bakamadıklarını belirterek, “Madem durumumuzu düzeltmiyorlar, topluca imha edip kurtulsunlar bizden" sözleriyle dert yanıyor.

Geçim nasıl sağlanacak?

Emeklilerin durumu iktidarın gündeminde yok. Buna tepki gösteren Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş da “Şu anda bir ev kirası emeklinin maaşına hemen hemen eşit durumda. Bu adam maaşıyla ev kirası mı verecek, çocuğunu mu okutacak, ailesini mi geçindirecek? Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayanlar var” dedi.

Kayabaş, “Emeklilerin maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istiyoruz. İntibak yasasının mutlaka çıkarılmasını istiyoruz. Vermiyorlarsa emekliler topluca imha edilsin. Kurtulsunlar, istedikleri de bu” diye konuştu.

Çarşı, pazarda da emekliler “Yeter artık geçinemiyoruz” diyerek sesini duyurmaya çalışıyor:

HAYAT şartları pahalı. Bir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Aldığım 20 bin lira maaş hadi maaşla iktidardakiler geçinsin. Et süt almak Kurban Bayram’ında geçerli.

BİR domates çıkmış 60 liraya, bir milletvekili alıyor 420 bin lira. Bu maaşı milletvekillerine verene kadar vatandaşa ver. Emekliye gelince devlet zarar ediyor diyorlar. Kendilerinin maaşını da 50 bin liraya düşürsünler.

YAŞAM, kalitem kötü durumda. Emekli olarak biz ne yapıyoruz; sabah çarşıya çıkıyoruz iki tane börek yiyoruz, öğlen ne bulursak onu yiyoruz. Et, süt, yumurta yiyemeyecek hale geldik.

Türkiye’nin her ilinde her ilçesinde emekliler “Bizi bu düşük maaşlarla, gıdaya dahi ulaşamamakla, öldürmek istiyorlar” diye feryat ediyor ve erken seçim istiyor. Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Kayabaş, “Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayanlar var. Ben hükümetimizden emeklilerimizin durumlarını dikkate almalarını, emeklilerimizin maaşlarını en kötü asgari ücrete eşitlemelerini istiyoruz” dedi.

Emekliler Türkiye’nin her yerinden isyan seslerini yükseltiyor ve ‘Bizi öldürmek istiyorlar” diye feryat ediyor. Tüm Emekliler Derneği (Tüm Emek Der) Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, “Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayanlar var. Ben hükümetimizden emeklilerimizin durumlarını dikkate almalarını, emeklilerimizin maaşlarını en kötü asgari ücrete eşitlemelerini istiyoruz” derken, Osmaniye Kadirli’den emekliler “Eti, sütü, yumurtayı yiyecek emekli de yok, memur da yok. Domates 50- 60 lira. Erken seçim olsun da miladını doldurmuş bu iktidar gitsin bizler de yoksulluktan kurtulalım” dedi.

Tüm Emek Der Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, memur emeklilerine verilen bazı hakların SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerektiğini söyledi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yardımların sadaka gibi olduğunu ifade eden Kayabaş, emeklilerin taleplerine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Geçen hafta CHP Milletvekilleri ilimizi ziyaret ettiler. Muhtarlarla ve emeklilerle konuştular. Emeklilerin ihtiyacını dinlediler. Ben de Tüm Emekliler Derneği Elazığ şubesi olarak emeklilerin arz ve taleplerini yazılı bir dosya şekline milletvekillerine ilettim. İktidar, muhalefet kim olursa olsun her gelen milletvekiline taleplerimizi ilettik. Amacımız emeklilerin ihtiyaçlarının giderilmesidir. Emeklilerin maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesini istiyoruz. İkincisi, vefat eden memur emeklilerinin eşlerine cenaze yardımı bir maaş tutarında veriliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir sadaka şeklinde yardım veriliyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Emeklilerin tamamen sağlık giderlerinden muaf tutulmasını istiyoruz.’’

Emeklilerin de seyyanen fark alması gerektiğini belirten Kayabaş, şunları söyledi: "Köylerde ikamet eden emekli kardeşlerimizin çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmaları için destek verilmesini talep ediyoruz. İntibak yasasının mutlaka çıkarılmasını istiyoruz. Bunun yanında çalışan memurlara verilen 8 bin lira seyyanen zam 2,5 yıldan önceki verilen zam, bugün o para 22-23 bin lira oldu. SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine 5 bin lira verilmiş olsaydı bugün 12-13 bin lira olması gerekirdi. Maaşının haricinde memur emeklisi 22-23 bin lira para alırken, memur çalışanı, neden emekliler seyyanen fark almasın? O zaman emekliler topluca imha edilsin. Kurtulsunlar istedikleri bu. Benim de evim var, barkım var, ailem var. Biz de bunlara bakıyoruz. Bütün bunların dışında emeklilerin çocuklarına, öğrencilerine yardımcı olamıyoruz. Maaşımız yetmiyor. Şu anda bir ev kirası emeklinin maaşına hemen hemen eşit durumda. Bu adam maaşıyla ev kirası mı verecek, çocuğunu mu okutacak, ailesini mi geçindirecek? Ailesine bakamayan, gizli gizli oturup ağlayanlar var.’’

Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’nde geçinemediğini söyleyen emekli vatandaş, erken seçim talebinde bulunarak "Maaş yetmiyor erken seçim olsun” dedi.

Başka bir emekli “Erken seçim olmasını isterim. Hayat şartları pahalı. Bir şeyin yanına yaklaşılmıyor. Bir yolculuk yapsak en aşağısı 150 lira. Aldığım 20 bin lira maaş hadi buyur sen geçin. Evim kira değil ama fiyatını sorup geçiyoruz. Et süt almak Kurban Bayram’ında geçerli.”

adirli’de bir başka emekli “İsterim tabii ki erken seçim. Bir domates çıkmış 60 lira, kendileri alıyor bir milletvekili 420 bin lira. 420 bin lirayı milletvekillerine verene kadar vatandaşa ver. Milletvekilinin maaşı 420 bin lira olur mu? Emekliye de gelince devlet zarar ediyor. Ne zarar ediyor, ilk baştan kendinizden başlayın milletvekillerinden. Kendilerinin maaşını da 50 bin liraya düşürsün. Çok tabii ki eşitsizlik var, en büyük eşitsizlik.”

