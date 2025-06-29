Yeniçağ Gazetesi: AKP, dünyaya tarım nasıl bitirilir dersi veriyor!

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AKP, DÜNYAYA TARIM NASIL BİTİRİLİR DERSİ VERİYOR!

Son 20 yılda 27,8 milyon dekar tarım arazisi imara açıldı, 600 bin çiftçi de üretimden çekildi. Geriye kalan üreticiler de bir yandan zirai don, diğer yandan icralarla boğuşuyor. İktidar seyrediyor.

EMLAK VE ARSA RANTI

Çiftçi kaderiyle baş başa bırakılınca, tarım da elden gidiyor. Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Ürün fiyatları artıyor ama çiftçinin bundan bir kazancı olmuyor. Ürününün maliyetini karşılayamayan üretici borçlarla boğuşuyor. Martta 2 bin 937 tarla, icra daireleri ve sulh hukuk mahkemeleri tarafından satışa çıkarıldı. İpotekli tarım alanı ise 42,3 milyon dekara ulaştı. Son 10 yılda 27,8 milyon dekar tarım arazisi imara açıldı. 23 yılda 600 bin çiftçi de üretimden çekildi. Arazilerimizde tarım bitiyor, emlak ve arsa rantı haline geliyor. Bir de don felaketi tarımı vurdu” dedi.

TRAKTÖRLER DE İCRAYA DÜŞTÜ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de “Yılın ilk 3 ayında 111 traktör, 2 bin 917 arazi icra yoluyla satışa çıkarılmıştır. Haziran ayında ise bu rakam 3 bin 841 tarla, 39 traktör olarak devam ediyor. Özellikle nisan ayındaki zirai dondan sonra 34 ilimizde yoğun olmak üzere 65 ilimizde hissedilen ve daldaki ürünü yok eden felaket çiftçimizin belini büktü. Mayıs ve haziran ayında, 8 bin 754 arazi, 82 traktörle ilgili icra süreci başladı. İcra sürecinin devam etmesi halinde traktörlere, arazilere ve bahçelere el konulması durumunda çiftçi ne ile üretim yapıp borcunu karşılayacak?” diye konuştu.

CİDDİ ÜRÜN KAYBI VAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise yaşanan kuraklığın buğday, arpa ve mercimek başta olmak üzere stratejik ürünlere zarar verdiğini belirtti. Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerindeki illerde ciddi verim kayıpları görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, Aksaray, Karaman, Kırıkkale gibi illerde de zirai don ve kuraklık nedeniyle buğday ve arpada verim kayıpları yaşandığını belirtti. TZOB Başkanı, “Kuraklıktan zarar gören ve geliri düşen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları faizsiz olarak ertelenmeli" dedi.