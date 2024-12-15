Yeniçağ Gazetesi: AKP iktidarı 20 bin okula kilit vurdu!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

İŞTE EĞİTİMİN HÂLİ: 22 YILDA 20 BİNE YAKIN OKUL KAPATILDI

Eğitim- İş Genel Başkanı Özbay, AKP'nin 22 yıllık iktidarında 20 bine yakın köy okulunun kapısına kilit vurulduğunu söyleyerek iktidara "Temizleyemediğiniz okullar adeta ahıra çevrildi" diye seslendi.

Eğitim-İş Malatya Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Anadolu'daki köy okullarıyla ilgili acı gerçeği değerlendirdi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlerde okul ve öğretmen açığını devam ettiğini söyleyen Kadem Özbay "Doğal bir afetin felakete dönüşmesinin sebebi bu kadar çok canımızı kaybetmeniz in sebebi; aslında merkezine insanı, yaşamı koymayan politikaların mimarları... Bölgeyi birçok kez ziyaret ettik. 1'inci yılında tekrar ziyaret ettik. 2'inci yılında tekrar ziyaret ediyoruz. Hala birçok şeyin değişmediğini görüyoruz. Bakın Türkiye, OECD verilerine göre, eğitimde eşitsizliğin en çok yaşandığı ülke. 22 milyon çocuğun yaklaşık 7 milyonu derin bir yoksulluk altında. Her 3 çocuktan birinin okulda açlık ve susuzlukla karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Sağlıklı beslenemeyen çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesini bekleyebilir miyiz? Bu nedenle ben diyorum ki; ortada gerçekten bir devlet aklı yok. Ortada bir devlet aklı olsa en önemli yatırım eğitim olur. Malatya'ya geldik, sayın başkanım anlattı birde biz görelim dedik. Gerçekten biz utandık. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nı yönetmekle sorumlu olanlar, o tablodan utanmıyorlar. 3 binin üzerinde çocuk konteynerlerin içerisine sıkıştırılmış, öğretmenlerin ellerini sıktık öğretmenlerin elleri buz gibi. Güya itici koymuşlar, ısıtıcı bir yan sınıfta çalışıyor diğer yan sınıfta çalışmıyor. Isıtıcıyla da ne kadar ısınabilirsiniz? Bir tane lavabo kullanmaya çalışıyorlar, 70'in üzerinde öğretmen. Cumhuriyetin 100. yılı okulların durumu, eğitimin durumu" dedi. Özbay sözleri "Hatay'a gittim, Hatay'da bir tane sağlam bina varmış, ona da emniyet müdürlüğü el koymuş. Anadolu lisesi yazıyor, altında da emniyet müdürlüğünün tabelası var. Bir tane çalışmayan gemi bulmuşlar. Bir yandaşın herhalde boş kalmasın diye pansiyonlu okulu gemiye taşımışlar. Sizin de Malatya'da yaşadığımız o kadar çok örnek var.

Deprem sonrası eşitsizliğin daha da derinleştiği eğitim ortamını sizler de görüyorsunuz. Bakan diyor ya, "Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında camilerin kapısına kilit vuruldu ve adeta ahıra çevrildi' diyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı söyledi. Bunun yalan olduğunu emin olun kendisi de biliyor. Buna bu ülkedeki hiçbir yurttaş da inanmıyor. Ama şunu da herkes çok iyi biliyor ki; 22 yıllık siyasi iktidarınızda 20 bine yakın köy okulunun kapısına kilit vuruldu. 20 bin köy okulu kapandı" diye sürdürdü. Özbay şöyle devam etti: "Cumhuriyet’in 100 yılı devirdiği bu dönemde temizlemediğiniz, temizleyemediğiniz okullar adeta ahıra çevrildi. Asıl siz bununla utanın diyorum. 100 yıllık cumhuriyetin kurumlarında oturuyorsunuz, yarattığınız ortam bu. Bugün, bu ülkede eğitim çalışanları, yoksulluk sınırı altında bir ücretle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Büyük şehirlerde birçok öğretmen arkadaşımız, inanın kirasını ödeyemediği için, oradan gidebilmenin yolunu ya da ek iş yapmak zorunda kalıyor."