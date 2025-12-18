Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

AKP iktidarı yol verdi tarikatlar holding oldu

Vatandaşı vergiye boğan iktidarın, milyarlar kazanan ‘şeyh holdingleri’ne dönen cemaat vakıflarını vergiden muaf tuttuğunu belirten CHP’li Öztürkmen, “Onlar bir elleri yağda, bir elleri balda yaşıyor, bedelini millet ödüyor” dedi

ADI VAKIF AMA İŞİ TİCARET YAPMAK

Türkiye'de resmi kayıtlara göre 6 bin 284 vakıf bulunduğunu ve bunların 345'inin vergiden muaf olduğunu, bunların yarısının da dini vakıflardan oluştuğunu belirten CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, vergiden muaf cemaat ve tarikat vakıfları olduğunu belirttiği uzun isim listesini kamuoyuyla paylaştı. Hasan Öztürkmen, "Tek asli amacı dini hizmet olan vakıflara hiçbir lafımız yok. Ancak bu dini vakıfların önemli kısmı direkt olarak cemaatlere ait vakıf ve cemaat adı altında ticaret yapan vakıflar" dedi.

TRİLYONLARCA LİRA VERGİDEN MUAFİYET

Öztürkmen, "Cemaat vakıflarına bağlı ‘şeyh holdingleri’ ve tarikat şirketleri milyarlar kazanıyor, bağışlarla devasa servetler biriktiriyor ama beş kuruş vergi ödemiyorlar. İktidarın 2026 yılı içerisinde almaktan vazgeçtiği vergi miktarı tam 3,6 trilyon TL. Yani şirket ve holdinglerden alınması gereken bu miktar 'vergi harcaması' adı altında buhar oluyor. Ortaya çıkan açık ise dolaylı vergilerle vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaşı vergiye boğan Saray iktidarı, milyarlar kazanan tarikat vakıflarını vergiden muaf tutuyor."

KAYNAK AKTARMA MODELİNE DÖNÜŞTÜ

Durumun vahametine dikkat çeken Öztürkmen, şunları söyledi: Hatırlanacaktır; Başkent Gaz A.Ş. 2020 yılında, Kızılay'a 8 milyon dolar bağışta bulunmuş ancak bu paranın Ensar Vakfı’yla ortak projelerde kullanılmasını şart koşmuştu. Çark yıllardır böyle işlemektedir. Vergi muafiyeti uygulaması istisnai bir kamu desteği olmaktan çıkmış, sistematik bir kaynak aktarım modeline dönüşmüş durumdadır. Devlet kasasına girmesi gereken milyarlarca liralık kaynak böylece cemaat vakıflarının hesaplarına geçiyor.