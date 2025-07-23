Yeniçağ Gazetesi Akseki Temsilcisi Sami Gün, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca’yı ziyaret etti

Sami GÜN - ANTALYA / YENİÇAĞ



Kısa sürede yaptığı hizmetlerle anılan Başkan Akca, mantarcılık, ipekböceği, dikiş-nakış başta olmak üzere hayata geçecek yeni projeleri şöyle anlattı:

KADINLARA İSTİHDAM HAMLESİ

“Aksekili iş adamlarının da destekleri ile istihdam sağlayarak kadınlara yönelik dikiş-nakış için dikiş makineleri alıyoruz. Kadın istihdamı önemli oranda artacak.

Fabrika ve atölyeler açarak Akseki'yi canlandırmak istiyoruz.

MANTAR VE İPEKBÖCEĞİ PROJELERİ

Mantar üretimi ve ipek böceği bölgenin en önemli projeleri olacaktır, çok yakında faaliyetlere başlayacağız.

Akseki'nin dağlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, hem yerel halkın hem de gastronomi meraklılarının ilgisini çekiyor. Hem lezzetli hem de ekonomik açıdan büyük bir değer taşıyan bu mantar, yöre ekonomisi için önemli bir kaynak yaratıyor.

YAYLA TURİZMİ, TARIM…

Bundan 10-15 yıl önce yayla turizmi, tekstil, hayvancılık ve tarım sektörlerin deki girişimler gerçekleşseydi bugün Akseki'miz çok daha iyi durumda olacaktı. Biz de yapılmayan bu yatırımlara başlayarak topyekün bir kalkınma hamlesi gerçekleştireceğiz.

AKSEKİLİ HAYIRSEVER İŞADAMI VEHBİ GÜLEÇ ARSA BAĞIŞLADI

Aksekili hayırsever işadamı Vehbi Güleç arsa bağışladı.

Fakültemiz "Vehbi Güleç Orman Fakültesi" adıyla hizmet verecek. Aynı alanda bir KYK yurt binası da inşa edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, fakülteyle birlikte doğal kaynak yönetimi, ekoturizm, ormancılık ve biyoçeşitlilik alanlarında uzmanlaşma sağlanacağını, ayrıca bölgeye özgü orman türleri üzerine araştırma ve uygulama çalışmalarının yapılacağını ifade etti.”

SÜRPRİZ PROJELER

Belediye Başkanı İlkay Akca tüm gayretimizle çalışıp hemşerilerimize hizmet etmekten mutlu olacağını ifade ederek “Çok yakında sürpriz çalışmalarımız olacaktır tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz” dedi.