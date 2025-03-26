Yeniçağ Gazetesi: Alım gücü gıda fiyatları karşısında kar gibi eridi

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MUTFAKTAKİ ALEVLER 57 AYDIR TIRMANIYOR

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 57 aydır artan gıda fiyatlarında yıllık ortalama artış yüzde 52.8 oldu. En çok tüketilen sebze meyve fiyatındaki artış ise yüzde 124-189 oranıyla vatandaşın gıdaya ulaşımının ne kadar zorlaştığını ortaya koyuyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR, şubat ayı gıda enflasyon verilerine ilişkin raporunu açıkladı. Türkiye'de son 57 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatlarında bu yıl ocak ayında yüzde 4, şubatta ise yüzde 2,2 oгаnında artış kaydedildi. Yılın ilk iki ayında toplam yüzde 6,4 oranında artan gıda fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 52,8 oldu. Şubat 2025 itibarıyla son 12 ayık ortalama fiyatlar ise bir önceki 12 ayın ortalamasına göre yüzde 72,2 oranında yükseldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMUAR'ın fiyatlarını Türkiye'nin büyük bir bölümünde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Şubat 2025 sonuçları raporu vahim durumunu ortaya çıkardı: Bu 57 aylık dönemde gıda fiyatları 16 katı arttı. Gıda fiyatlarındaki bu aralıksız artış Haziran 2020'de 100 liraya alınan bir sepet gıda maddesi bugün 1.732 liraya alınabilir hale geldi."

Raporda şu ifadelere yer verildi: "İçinde bulunulan yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden ücretliler, dar gelirliler ve yoksullar ödüyor. Türkiye'nin, daha uzun süre devam edeceği tahmin edilen enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatlan yüzde bin 85 oranında arttı. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl ocak ayında 1.159 lira, şubat ayında ise bin 185 ödemek zorunda kaldılar. Gerek gıda fiyatlarında gerekse de genel enflasyon oranlarında yıllık olarak yaşanan düşüşler, fiyatların, dolayısıyla hayat pahalılığının azaldığı anlamına gelmiyor. Diğer bir ifadeyle hızı düşse bile sabit gelirlilerin yoksullaşma süreci devam ediyor.

Eylül 2021'den bu yana kamu çalışanlarımın üc retlerinde yüzde 881,5 oranında artış ya-şandı. Diğer bir ifadeyle söz gelimi Eylül 2021'de 100 lira olan ortalama kamu çalışanı ücreti Ocak 2025 zammıyla birlikte 982 lira düzeyine çıktı. Ücretlerindeki artış gıda fiyatlarındaki artışı bile karşılamaya yetmeyen kamu çalışanlarının alım gücü gıda fiyatlarına karşı erimeye devam ediyor. Nitekim bu yıl ocak ayında kamu çalışanlarına geçmiş enflasyon farkı hariç yapılan yüzde 6 oranındaki toplu sözleş me zammının tamamı daha ilk iki ayda eridi.

Çalışanlar şubat ayından itibaren alacaklı konumuna geldi. Birleşik Kamu-İş'in gıda fiyatları endeksi Haziran 2020'den bu yana her ay, yani aralıksız olarak 57 aydır bir önceki aya göre artıyor." Şubat ayında ortalama gıda artış oranın yüzde 2,2 olduğu belirten raporda, aylık gıda artışlarına ilişkin de şu bilgilere yer verildi: "Şubatta sebze ve işlenmiş gıda dışındaki tüm harcama gruplarında fiyatlar değişik oranlarda arttı. Ekmek-pirinç, un-bulgur harcamaları şubatta bir önceki aya göre yüzde 5,6 oranında artarken, et ve balık grubu harcamalarında yüzde 3,6 oranında yükseliş oldu.”