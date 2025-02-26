Yeniçağ Gazetesi: Alım gücü gıda fiyatları karşısında kar gibi eridi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ALIM GÜCÜ GIDA FİYATLARI KARŞISINDA KAR GİBİ ERİDİ!

Dünyada düşüş sürerken, Türkiye'de son 57 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları dar gelirlinin kâbusu haline geldi.

12 AYLIK ARTIŞ %72,2 OLDU

Birleşik Kamu-İŞ Konfederasyonu'nun ülke genelinde yaygın şubeleri bulunan zincir marketlerden derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Şubat 2025 sonuçları raporu açıklandı. Şubat 2025 itibarıyla son 12 aylık ortalama fiyatlar bir önceki 12 ayın ortalamasına göre yüzde 72,2 oranında yükseldi.

GIDADAKİ YÜKSELİŞ ÖNLENEMEDİ

Yılın ilk iki ayında toplam yüzde 6,4 oranında artan gıda fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 52,8 oldu. Önlenemeyen yüksek enflasyon dolayısıyla alım gücünün gıda fiyatlarına karşı erimeye devam ettiği bu 57 aylık dönemde gıda fiyatları 16 katı arttı. Gıda fiyatlarındaki bu aralıksız artış Haziran 2020'de 100 liraya alınan bir sepet temel gıda maddesinin bugün 1.732 liraya alınabilir hale getirdi.

AĞIR FATURAYI VATANDAŞ ÖDÜYOR

2024 Şubat'ına göre meyve fiyatının yüzde 154, sebze fiyatının ise yüzde 116 artığına dikkat çekilen raporda, "Yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden ücretliler, dar gelirliler ve yoksullar ödüyor. Vatandaş bu faturayı, gıdaya daha fazla para ayırabilmek için, eğitim, sağlık, giyim, barınma gibi temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalarını kısarak ödüyor" denildi.