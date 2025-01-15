Yeniçağ Gazetesi: Alışveriş için pazara çıkan feryat figan!

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'KEMİK YALAYANLAR BU İKTİDARDAN MEMNUNDUR'

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'e dert yanan pazarcılar ve vatandaş "Emekliyim, 12 bin 500 lira alıyordum, şimdi ne kadar alacağımı bilmiyorum. Kemik yalamayan insan bu iktidardan memnun değildir. Biz iktidara basa basa kırmızı kart gösteririz. Daha koyu kırmızısı yok mu" diye sordu.

En düşük emekli maaşına yapılan zam farkıyla pazar alışverişine çıkan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'e pazarcılar ve yurttaşlar dert yandı. Pazar- da alışveriş yapan bir yurttaş, "Bizim paranın yarısını alsın, çok verdi. Böyle bir şey olur mu? Çoluğu çocuğu okutan nasıl okutacak? Bin lira para harcadım pazarda, yine bir şey yok. Ben 5 sene önce ev yapmasaydım şimdi herhalde çadırda kalırdım" dedi. Pazarda ekmek satan esnaf, "Biz zam yapamayacak zaten. İktidara kesinlikle kırmızı kart gösteriyorum. Daha koyu kırmızısı yok mu" diye konuştu. Kasaptan alışveriş yapan bir yurttaş, "Eşim emekli, maaş yetmiyor. Kim diyor yettiğini? Geçen hafta 800 lirayla dışarı çıktım. Bu hafta gidemiyorum. Evim kendime ait olmasa aç kalacağız, mendil açacağız. Milletin memnun olduğunu söylüyorlar. Eğer bir yerden kemik yalayan insanlar varsa onlar memnundur. Kemik yalamayan bunlardan memnun olamaz" diye konuştu.

Öztürk'e, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna Çakır ve ilçe örgütü de eşlik etti. Emekli bir kadın yurttaş, "Fiyatlar pahalı. Emekliyim, 12 bin 500 lira alıyordum, şimdi ne kadar alacağımı bilmiyorum. Biz iktidara basa basa kırmızı kart gösteririz" dedi. Öztürk'ün "Zamları nasıl buluyorsunuz sorusuna "Felaket" diyerek yanıtlayan 60 yaşındaki kadın yurttaş ise kırmızı kart göstererek, "Eti nerede göreceğiz, et görmek mümkün mü? Sonuna kadar kırmızı kart göstereceğiz ama anlamayanlar çok. Onların yüzün den biz de çekiyoruz. Hakkımı helal etmiyorum. 7 senedir hakkımı yediler, 7 sene sonra anca emekliye çıkacağım en düşükten. Bize yazık değil mi? Aylığımın yarısından fazlası sağlığa gidiyor" dedi. Zamların yeni yılla alakalı olmadığını belirten bir pazarcı, "Bunun ocakla bir alakası yok. Yazın Türkiye genelinde çiftçi zarar etti, özellikle kışlıkları ekemedi. O yüzden ürün yok, fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu. "İktidara kırmızı kart gösteriyor musunuz" sorusuna ise, "Kırmızının bir üstü var mı" sözleriyle yanıt verdi.

71 yaşında pazarda geri dönüşüm işi yapan kadın yurttaş, "50 sene esnaflık yaptım hala çalışıyorum. Gelinim kanser oldu, topladığım parayı da ona veriyorum. Devlet hastanesinden sıra alamıyor, özel hastanelere gidiyorlar. Göstereceğim kırmızı kart" şeklinde konuştu.

Pazarda alışveriş yapan kadın yurttaş da "Bizim paranın yarısını alsın, çok verdi. Böyle bir şey olur mu? Çoluğu çocuğu okutan nasıl okutacak? Bin lira para harcadım pazarda, yine bir şey yok. Ben 5 sene önce ev yapmasaydım şimdi herhalde çadırda kalırdım" dedi. Patates soğan satan pazarcı esnafı, "Patatesin kilosu 20 lira, emekli bunu bile alamıyor. Ortalama 1-1,5 kilo alabiliyor" diyerek durumu anlattı. Pazarda esnaflık yapan bir başka vatandaş, "Ben iktidara oy verdim, hala veriyorum. Bir daha vermeyeceğim. Şu adam 10 bin lira kira veriyor. Yılbaşından sonra zam yapacak, en az 12-13 bin lira olacak. Taş mı yiyecek bu adam!" sözleriyle tepki gösterdi. Bir kadın ise, "Bu iktidar gitmeden bize rahat yok" diye seslendi. Pazar ve kasap alışverişinin ardından değerlendirmede bulunan Öztürk şöyle konuştu: "Kasaba geldik. 460 gram kıyma, 440 gram kuşbaşı et alabildik. Bu şu demek, sebzenin içine katacak tadımlık ve tat versin diye bu kadar et alabildik. Biz emekli için en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını, en düşük asgari ücretlinin de 30 bin lira alması için elimizden gelen mücadeleyi yaptık. Eğer bunun altında bir şey varsa biz yokuz dedik.