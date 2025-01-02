Yeniçağ Gazetesi: Allah böyle emekli yılı bir daha yaşatmasın!

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ALLAH BÖYLE EMEKLİLER YILI'NI DÜŞMANIMIZA DA YAŞATMASIN

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen Emekliler Yılı'nın sona ermesini lokma dağı tarak kutlayan emekliler, "Bize bu Emekliler Yılı'm layık görenlere 2025 yılını hediye etmek istiyoruz. 2025 yılını 'Milletvekili Yılı ilan etmek istiyoruz" diye haykırdı.

Türkiye Emekliler Derneği (TOED) Mamak Şubesi tarafından, "Emekliler Yılı"nın sona ermesi dolayısıyla Kızılay'da İzmir Caddesi'nde basın açıklaması yapılarak, lokma dağıtıldı. "Sanki bizimle dalga geçiyor- muş gibi bir de bize bedava şezlong ikram ettiler" diyen emekliler, 2025'i "Milletvekili Yılı" ilan ederek iktidara hediye etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Ocak'ta gerçekle şen Kabine Toplantısı'nın ardından enflasyon farkı zammından yararlanamayan 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkardıklarını belirterek 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmişti. "Kabinemizde aldığımız bir kararla 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız, bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarım genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır" diyen Erdoğan, düşük maaşlı emeklilere Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapacaklarım söylemişti. Temmuz'da emekliler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tartışmalı verileriyle maaşlarına yüzde 24,73 zam almıştı. Ancak kök ücreti 8 bin 18 liranın altında olan milyonlarca emekli bu zamdan yararlanamamış ve maaşı 10 bin lira olarak kalmıştı. Tepkilerin ardından iktidar kanun teklifiyle en düşük emekli maaşım 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Yüksek enflasyonun altında ezilen emekliyse bu zammı yeterli bulmamıştı. İktidar zam bekleyen emekliye indirimli tren bileti, telefon paketleri ve öğrenci yurdunda ücretsiz konaklamanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı müjde' diyerek emeklilere 'girişleri ücretsiz halk plajlarında artık şezlong ve şemsiyenin ücretsiz sunulacağını duyurmuştu.

Dün TÜED Mamak Şubesi tarafından, "Emekliler Yılı"nın sona ermesi dolayısıyla Kızılay'da İzmir Caddesi'nde basın açıklaması yapılarak, lokma dağıtıldı. TÜED Mamak Şubesi Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı açıklamada, emeklilerin çok zor bir yıl geçirdiğini belirterek "Nihayet Emekliler Yılı bitti Teşekkür ediyoruz ki Emekli Yılı' bir yıl ile sınırlandırıldı çünkü artık tahammülümüz kalmamıştı. Allahtan tek dileğim bir daha böyle bir 'Emekliler Yılı'nı düşmanımıza bile yaşatılmasın. Bizler, Emekliler Yılı' söylemleri ilk çıktığında heyecanlanmıştık. Ancak ilerleyen günlerde gördük ki hiç umduğumuzu bulamadık" dedi.

"Hayatımızda görmediğiniz kadar zulme maruz kaldık. Örselendik, ötelendik, açlığa mahkûm edildik. Ancak yılmadık her türlü zorluğa karşı Emekliler Yılı'nı kendimiz de kutlamaya çalıştık" ifadelerini kullanan Tokgöz, "Neler yaptık biliyor musuz" diye sorarak şöyle devam etti:

"Halk ekmek kuyruklarım daha da uzattık. Sabah erken saatlerde Et ve Süt Kuru mu önünde girdiğimiz kuyrukları artık gece yansından itibaren başlattık. 70'imizden sonra tekrar inşaat şantiyelerine döndük. Emekliler Yılı'nı ancak bu şekilde kutladık. Bu da yetmedi sabahın erken saatlerinde sırtımıza ayakkabı boyası sandığını vurduk, şehrin işlek caddelerini kendimize mekan edindik. Bu da yetmedi akşam saatlerinde pazarlarda toplanmaya başladık. Pazar artıklarıyla geçinmeye çalıştık ama yine de Emekliler Yılı'nı kutladık. Sanki bizimle dalga geçiyormuş gibi bir de bize bedava senzlong ikram ettiler. Bu nedenle bize bu Emekliler Yılı'nı layık görenlere 2025 yılını hediye etmek istiyoruz. 2025 yılını 'Milletvekili Yılı' ilan etmek istiyoruz."

İnsandan bile Sağlık Katkı Payı alan bir devletin, sosyal devlet olduğunu söyleyebilir miyiz" diye sordu. "Emekliler ülkenin annesidir, babasıdır. Annesinin, babasının hayır duasını alamayan birisinin işlerinin yolunda gitmesi mümkün değildir. Hükümeti yönetenlere tavsiyemiz annelerinin, babalarının yani emeklilerin hayır duasını almalarıdır" diyen Tokgöz, konuşmasını şöyle tamamladı. "Bizler artık Çıkar bakayım telefonunu' falan deniyoruz. Emekliler artık 'Ne kadar ekmek o kadar köfte' diyoruz. İktidar artık bilmelidir ki, iktidara tekrar gelmenin yolu emeklilerin gönlünü almaktan geçmektedir."