Yeniçağ Gazetesi: Altta kalanların canı çıksın sistemi!

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AKP VERGİ POLİTİKASIYLA EMEKLİYİ VE İŞÇİYİ EZİYOR

Prof. Dr. Esen, "Vergi yapımız olduğu gibi dolaylı vergilere dayalı. Zengin de fakir de aynı vergiyi ödü- yor. Vergi yapımız, gelir vergisine, kurumlar vergisine dayanmıyor. Bütün araştırmalar devletin uyguladığı böyle bir vergi politikasının en fazla alt gelir gruplarını etkilediğini gösteriyor" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Oğuz Esen, ekonomi yönetiminin gelir dağılımını dengeleyecek politikalar yerine ücret ve gelirleri baskılama yöntemiyle enflasyonla mücadele etmesinin alt gelir gruplarının başında gelen emeklileri olumsuz etkilediğini söylüyor.

Türkiye'de gelir dağılımının bozulmasının nedenlerinin başında vergide adaletin sağlanamamasının geldiğini söyle yen Prof. Dr. Esen, "Vergi yapımız olduğu gibi dolaylı vergilere dayalı. Herkes aynı vergileri eşit şekilde ödüyor, artan oranı şekilde değil. Vergi yapımız, gelir vergisine, kurumlar vergisine dayanmıyor. Bütün araştırmalar devletin uyguladığı böyle bir vergi politikasının en fazla alt gelir gruplarım etkilediğini gösteriyor" dedi.

2025 yılının ilk yarısı için memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 11,54, SSK ve BAG-KUR emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 15,75 oranında. En düşük emekli aylığı da 14 bin 469 liraya yükseltildi. Emeklileri mutsuz eden zam- ları değerlendiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen, "Gelişmiş ülkelerde emeklilere ve alt gelir gruplara milli gelirin yüzde 30'u kadar destek veriliyor. Bizde ise yüzde 12 düzeyinde. Yani yeteri kadar emeklilere, alt gelir gruplarına sosyal kamu harcamalarıyla destek verilmiyor" dedi.

VOA ya konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Esen, gıda ve kira fiyatlarında uzun dönemdir yaşanan enflasyonun, emeklilerin geçim sıkıntılarının başında geldiğini kaydetti. Türkiye'de yaklaşık dört yıldır yükselen gıda fiyatları, emeklilerin bütçesini en çok sarsan harcamaların başında. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre gıda fiyatları dünyada 2024 yılında yıllık yüzde 6,7 artarken, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamasına göre Türkiye'deki artış yıllık yüzde 43,6 seviyesinde. Prof. Dr. Esen, "Eğer toplumun en düşük yüzde 20'lik kesimine aitseniz ve gıda fiyatları son 4-5 yılda yüzde 600-700 arttıysa, siz gelirinizin yaklaşık yüzde 37'sini gıdaya harcamak zorunda kalıyorsunuz. Ama gelir dağılımında üst seviyelerdeyseniz, yani en üst yüzde 20'deyseniz, gıda fiyatlarındaki artış sizi çok fazla etkilemiyor. Çünkü siz zaten gelirinizin ancak yüzde 15'ini gıdaya harcıyorsunuz" dedi.

Alt gelir grubunda olanların genellik- le kirada oturduğunu söyleyen Esen, "Son 4-5 yılda kira fiyatları yüzde 700 artmış. Ama üst gelir grubundaysanız bu kira artışları sizi çok fazla etkilemeyecektir, siz zaten kendi evinizde oturuyorsunuz. Toplumun farklı kesimleri farkı biçimde etkileniyorlar. Emekliler bunu en fazla hisseden kesim oluyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de gelir dağılımının bozulmasının nedenlerinin başında vergide adaletin sağlanamamasının geldiğini söyleyen Prof. Dr. Esen, "Vergi yapımız olduğu gibi dolaylı vergilere dayalı. Herkes aynı vergileri eşit şekilde ödüyor, artan oranlı şekilde değil. Vergi yapınız, gelir vergisine, kurumlar vergi- sine dayanmıyor. Bütün araştırmalar devletin uyguladığı böyle bir vergi politikasının en fazla alt gelir gruplarını etkilediğini gösteriyor" dedi. Devletin sosyal harcamalarla alt gelir gruplarına verdiği desteğin gelişmiş ülkelere kıyasla Türki ye'de zayıf kaldığını da belirten Esen, "Düşük gelirlilere, emeklilere, engellilere, yaşlılara ve gençlere nakdi ya da hizmet biçiminde yardımda bulunulması konusu da burada yeterli değil. Özellikle Avrupa'yla, OECD ülkeleriyle kıyasladığımızda, bu gelişmiş ülkelerde yüzde 30'lara çıkıyor. Bizde milli gelirin yüzde 12'si düzeyinde. Yani yeteri kadar emeklilere, alt gelir gruplarına sosyal kamu harcamalarıyla destek verilmiyor" şeklinde konuştu.