Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücret denince akla yoksulluk geliyor!

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ASGARİ ÜCRET DENİNCE AKLA YOKSULLUK GELİYOR!

Asgari ücret TÜİK'e göre 6 ayda 4 bin, ENAG'a göre 6 bin lira kayba uğradı. İktidarın zam konusunda umut vermediği asgari ücret, diğer ülkelere göre temel gıda maddelerini alım gücünde dibe vurdu.

ERDOĞAN'A GÖRE DURUM İYİ

Yıl sonuna kadar zam yapılmayacağı belirtilen asgari ücret eridikçe eriyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde asgari ücret ile 170 litre mazot alınabiliyordu. Bugün ise 445 litre alınabiliyor" diyerek asgari ücrete zam konusunda umut vermedi. Bu konuşmadan birkaç gün sonra mazota ardı ardına zam yapıldı ve Erdoğan'ın hesabına göre asgari ücretlinin alabileceği mazot miktarı da düştü. 22 bin 104 TL olan asgari ücretin, TÜİK'in enflasyon hesabına göre 6 ayda kaybı 4 bin lira. ENAG esas alınırsa kayıp 6 bin liraya ulaşıyor.

EMEKÇİYE 'ÖLÜN' DENİYOR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Ekonomik krizin kronikleştiği ve derinleştiği bir zaman diliminde, asgari ücretin yılda 1 kez artırılması ücretli sınıfın sistematik yoksullaşmasına sebep olmuştur. Alım gücü kaybı tüm ölçütlerde açıkça gözlenmektedir. Avrupa'da 1'inci, dünyada en yüksek 7'nci sıradaki enflasyona sahip bir ülkede asgari ücreti 1 kez değerlendirmek milyonlarca emekçiye 'ölün' demektir. Dünya ülkelerine baktığımızda asgari ücretleri bizden çok yüksek olmasına rağmen, enflasyonları bizle kıyaslanmayacak kadar düşüktür" dedi.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE KÖTÜ

Asgari ücretin diğer ülkelerle alım gücünü kıyaslayan Ağbaba şunları söyledi: Türkiye'de bir işçi asgari ücreti ile sadece 22 kilo et alabilirken, Fransa'daki bir asgari ücretli 147 kilo alıyor. Bizden katbekat daha fazla. Almanya'da bir asgari ücretli en az 82,5 kilo, Belçika'da en az 129 kilo et alabiliyor. Fransa'da bir asgari ücretli 589 litre, Almanya'da 513 litre, Hollanda'da ise 1218 litre yağ alabiliyor. Türkiye'dekinin maaşı 234 litreye yetiyor. Enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Arjantin'de bile asgari ücret ile 947 litre süt alınabilirken, Türkiye'deki sadece 377 litre alabiliyor.