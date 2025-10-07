Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücretli 9 ayda 64 bin lira kaybetti!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

ASGARİ ÜCRETLİ 9 AYDA 64 BİN LİRA KAYBETTİ!

Dar gelirlinin durumu her ay daha da kötüye gidiyor. Asgari ücretin alım gücü 16 bin 483 TL'ye geriledi. En düşük emekli aylığının bin 267 lirası da 2 ayda eridi.

ZİNCİRLEME ETKİSİ VAR

DİSK-AR'ın "Ücret Kayıpları İzleme Raporu'na göre, yılın ilk 9 ayında işçi ücretlerinde enflasyon ve vergiler nedeniyle toplam 1,3 trilyon TL'lik kayıp yaşandı. Yıl başında 22 bin 105 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel karşılığı, eylülde 16 bin 483 TL'ye geriledi. Bu dönem asgari ücretlinin toplam kaybı 64 bin 652 TL'yi buldu. Raporda, en düşük gelir grubunun alım gücündeki düşüşün toplumun tamamı üzerinde zincirleme etkiler yarattığına dikkat çekildi.

YOKSULLUK ARTIYOR

Raporda, "Enflasyon işçi sınıfını yoksullaştıran bir emme basma tulumbadır. İşçilerden alıp zenginlere kaynak aktarılmaktadır. Adaletsiz vergi sistemi, gelir eşitsizliğini daha da derinleştirmektedir" ifadeleri yer aldı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın "Yoksulluk Raporu'nda da Türkiye'nin Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ülke olduğu, her 10 kişiden 2'sinin yoksul ve 6'sının ise borçlu olduğu, yoksulluğun giderek artığı yer aldı.

1 YIL ÖNCENİN SEVİYESİ

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da "Temmuzda artırılmayan asgari ücretin alım gücü 6 bin lira azaldı ve geçen yıl aralık ayındaki seviyenin altına düştü. Geçen yıl aralıkta asgari ücret 17 bin lira idi. Şu anda asgari ücretin alım gücü, 2024 yılı aralığıma göre 16 bin 480 liraya denk geliyor. Temmuzda 16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının bin 267 lirası, sadece temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki enflasyonla eridi" değerlendirmesinde bulundu.