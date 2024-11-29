Yeniçağ Gazetesi: Asgari ücretli günlük 226 lirayla ihya olacak

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CHP'Lİ BAŞEVİRGEN'DEN İKTİDARA ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI:

BİR KEZ OLSUN YANDAŞINIZI DEĞİL VATANDAŞI DÜŞÜNÜN

İktidarın asgari ücret zammını hedef enflasyona göre yapacağı yönündeki iddiaları değerlendiren CHP'li Başevirgen, 6 bin 800 liraya denk gelen farkla 680 ekmek alınabildiğini belirterek, dar gelirlinin biraz nefes alabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini vurguladı.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidara yakın kaynaklarca asgari ücret zammının hedef yüzde 40'lık enflasyona göre yapacağı yönündeki açıklamaları değerlendirdi.

Milyonlarca çalışan ilgilendiren 2025 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında masaya oturacak. Muhalefet asgari ücretin en az 30 bin lira olması için çağrılar yaparken, iktidara yakın kaynaklar, yüzde 40'lık zamla maaşların 23 bin 802 lira civarında öngörüldüğüne yönelik açıklamalar yapıyor. Bu da 6 bin 800 lira zam anlamına geliyor. CHP Milletvekili Başevirgen, bu oranla yaptığı hesapla geçim mücadelesi içindeki asgari ücretlilerin içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

Asgari ücretin alım gücünde yaşanan düşüşe dikkat çeken Bagevirgen, "17 bin liralık asgari ücretin alım gücü yılsonunda Merkez Banka'na göre 11 bin 741 lira, İPA Yaşam Maliyeti verilerine göre ise 10 bin 788 liraya kadar gerileyecek. Yani asgari ücretteki erime TÜİK'e göre 5 bin 261 lira, İPA'ya göre de 6 bin 214 lirayı bulmuş olacak" dedi Sadece Merkez Bankası verilerini baz alındığında bile 17 bin liranın alım gücünü enflasyona karşı koruyabilmesi için asgari ücretin 24 bin 621 lira olması gerektiğini vurgulayan Başevirgen, "Yani yeni asgari ücret belenirken önce 17 bin liranın alım gücünün korunabilmesi için ücretin 24 bin 795 liraya çekilmesi, üstüne de zammın yapılması gerekiyor" dedi.

İktidarın dar gelirliye nefes aldırma gibi bir derdinin olmadığı ifade eden Basevirgen, şunları söyledi:

"İktidar TÜİK oranlarımı baz alarak yapağı zamlarla kul hakkı yemeye devam ediyor. İnsanlar yıllardır almalası gereken maaş zamlarım alamıyor. Asgari ücrete hedef enflasyona göre zam yapılması söylentileri bile vicdansızlıktır. İktidar hedef enflasyona göre en üst perdeden yüzde 40’lık bir zam yapsa bile, asgari ücretlinin cebine 23 bin 802 lira girmiş olacak. Yani Merkez Bankası verilerine göre eriyen maaş tutarının bile altında kalacaklar. Bir başka deyişle olası bir yüzde 40'lık zamla asgari ücretin alım gücü 2024 yılının bile gerisine düşecek.

Yüzde 40 zam yapması durumunda zam oranıyla neler alınabileceğini de hesaplayan Başevirgen, şöyle devam etti: "TÜRK-İŞ' in ekim ayı verilerine göre açıklık sınırı 20 bin 431 liraya kadar dayandı. Açlık yeni yılla birlikte daha da artacak. Şubat ayında asgari ücretli zamlı maaşını aldığında yine açlık sınırının altında kalacaktır. 2025 yılında 1 kilogram kıyma fiyatının 700 lirayı geçmesi bekleniyor. İktidarın lütfeder gibi dillendirdiği yüzde 401’lık zammın yapılması durumunda bile aradaki fark sadece 9 kilo kıyma parasına denk geliyor. Öte yandan yüzde 40’lık zam yapılması durumunda asgari ücretli maaşına gelecek 6 bin 800 liralık zammın karşılığı olarak; 2 gram altın,41 koli yumurta, 680 ekmek, 9,7 litre zeytin yağ, 27 kilo beyaz peynir, 20 kilo zeytinden sadece birini alabiliyor. Dar gelirinin biraz olsun nefes alabilmesi için asgari ücretin en az 30 bin lira olmasa gerekiyor. İktidara çağrımızdır; bir kez olsun yandaşınızı değil vatandaşınızı düşünün.