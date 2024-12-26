Yeniçağ Gazetesi: Asgaride yine hayal kırıklığı yine hüsran

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız zamla çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık" sözleriyle milyonlarca asgari ücretlide hayal kırıklığına yol açarken, vatandaşın tepkileri çığ gibi büyüdü.

UMUTLARI SUYA DÜŞÜRDÜ

Yeni asgari ücret için 22 bin 104 TL rakamının açıklanmasının ardından gözler bir umut ek zam için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Ancak Erdoğan'ın "Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. Biraz daha sabırla çok daha güzel neticeler göreceğiz" sözleriyle bu umutları da suya düştü. Vatandaşlar, sokakta, kahvelerde, sosyal medyada isyanlarını dile getirdi.

SEÇİMDE HESABI SORULUR

Bir vatandaş, "Biz geçinemiyoruz. Çünkü bir yumurta olmuş 7 lira, bir çay olmuş 10 lira. 30 bin lira olması lazımdı. Bizim çocuklarımız var, bizim geleceğimiz var. Böyle ekonomi olmaz, böyle asgari ücret olmaz. Her kes isyanda derken, bir başkası "Yine hayal kırıklığına uğradık, bize yine hüsran düştü. Erken seçim talep ediyoruz. 30 bin lira bekliyorduk asgari ücreti ama 22 bin lira olması bizi hüsrana uğrattı. Seçimde kendileri de hüsrana uğrar" şeklinde konuştu.

EMEKLİNİN DE ÜMİDİ KALMADI

Emekliler de açıklanan asgari ücrete yapılan zammı düşük bulurken, kendi maaşlarına da yüksek bir zam beklemiyor. Bir emekli, "Asgari ücretlilere verilen zam çok düşük. Beklentileri kesinlikle karşılamadı. Asgari ücreti düşük tutan, bize iyi bir zam verir mi!" derken başka bir emekli ise "Durum ortada, biz emeklilere fazla bir zam verileceği kanaatinde değilim. Her geçen gün bizim için hayat zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE ANCAK 4 ÇEYREK ALTIN ALINABİLİYOR

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret ile 6,4 çeyrek altın alınabilirken yeni açıklanan asgari ücret ile bu sayı 4,49'a düştü. Bu hesapla yeni açıklanan asgari ücret ile 4 çeyrek altın alınabilirken yaklaşık 384 lira da bakiye kalıyor. İşverene maliyeti ise 30 bin 553,82 TL.