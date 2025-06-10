Yeniçağ Gazetesi: Bakanlığın bütçesine hasta garantili ipotek

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BAKANLIĞIN BÜTÇESİNE HASTA GARANTİLİ İPOTEK

Vatandaş devlet hastanelerinde randevu bulamazken, kaynak yetersizliğinden aile hekimlikleri hizmet veremezken, Sağlık Bakanlığı harcadığı her 100 liranın 13 lirasını hasta garantili 18 şehir hastanesine verdi.

4 AYDA 42,5 MİLYAR LİRA VERİLDİ

Hastaların randevu bulmak için aylarca beklediği bir dönemde Sağlık Bakanlığı bütçesi 18 hastaneye aktarıldı. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "2025 yılının ilk dört ayında şehir hastanelerine 42 milyar 580 milyon lira ödeme yapıldı. Sağlık Bakanlığı bütçesi alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı, yılın ilk dört ayında harcadığı her 100 liranın yaklaşık 13 lirasını sadece 18 şehir hastanesine ödedi. Bu durum, kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımından uzaklaşıldığını açıkça göstermektedir" dedi.

ÇOK SAYIDA USULSÜZLÜK VAR

Türker, "Şehir hastanelerine aktarılan yüksek tutarlar, tüm sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu kaynakları adeta emiyor. Bir yanda astronomik kira ve hizmet bedelleriyle büyüyen şehir hastanesi yükü, diğer yanda temel sağlık hizmetlerine erişemeyen vatandaş. Sağlık Bakanlığı bütçesine hasta garantili şehir hastaneleri ipotek koydu. Sayıştay raporlarındaki onlarca usulsüz ödeme tespitlerine rağmen Bakanlık bütçesi şehir hastanelerine akmaya devam ediyor" diye konuştu.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İlk dört ayda 8 binden fazla aile hekimliğine ayrılan kaynak 36 milyar lirayken 18 şehir hastanesine 42,5 milyar lira harcandığını belirten Türker şunları söyledi: AKP'nin sağlık politikaları tel tel dökülüyor. Halk randevu alamıyor, doktor bulamıyor, aile sağlığı merkezleri ve devlet hastaneleri kaynak yetersizliğinden ötürü hizmet veremiyor. Ancak şehir hastanelerine döviz garantili ödemeler düzenli olarak yapılıyor. Bu adaletsiz kaynak dağılımı, halk sağlığını tehdit eder hale geldi.