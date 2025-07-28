Yeniçağ Gazetesi: Bakanlık çaresiz kalınca vatandaş seferber oldu

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BAKANLIK ÇARESİZ KALINCA VATANDAŞ SEFERBER OLDU

“Cebimizde uçak, arazöz yok” diyen Bakan Yumaklı yangınların kısa sürede sönmesinin mümkün olmadığını söylerken, vatandaşlar seferberlik ilan ederek büyük bir mücadeleye girişti.

GECE HAVA MÜDAHALESİ YOK

Haftalardır orman yangınlarıyla boğuşuyoruz. Gözümüzün önünde yeşil alanlar kül olurken gece görüşü olmadığı için hava kararınca yangın uçakları ya da helikopterler görev yapamıyor ve karadan müdahaleden başka imkân kalmıyor. Bu sebeple de ormanlar gece daha kuvvetli yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınlar iki gün sonra, üç gün sonra duracak gibi değil. Bizler bütün imkânlarımızı bu noktalara konumlandırmış durumdayız. Ancak bir yerden bir yere cebimizde uçak, arazöz yok" diyerek durumun vahametini ortaya koydu.

SU TANKERLERİ TAŞINDI

Yumaklı, “Sadece biz değil, tüm vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerek” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da ‘iş başa düştü’ diyerek seferber oldu. Bursa'nın Osmangazi ilçesine kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar olağanüstü bir mücadele sergiledi. Yangına müdahalede edebilmek ve söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Seçköy sakinleri, ellerindeki su tankerleriyle bölgeye su taşıyarak görevlilere destek verdi. Ellerindeki su bidonlarıyla da çevredeki ağaçları ıslatarak yangının yayılmasını engelledi.

MOTO KURYELER DE GÖREVDE

Kestel’de ise köyünü terk etmek istemeyen bir kadın ve çocuklarının, bulundukları alandaki ağaçları kendi çabalarıyla hortumla ıslatarak önlem almaya çalışmaları dikkat çekti. Müdahale gecikince, özellikle yangının şiddetli olduğu Gürsu Iğdır Köyü civarında çok sayıda moto kurye itfaiyecilere ve orman işçilerine su ve ayran taşıdı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de çiftçiler traktörleriyle, konvoy oluşturarak, su tankerlerini itfaiye, orman bölge ve jandarma ekiplerine götürdü.