Yeniçağ Gazetesi: Başımıza Türk-Kürt-Arap çorabı örülmek isteniyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BAŞIMIZA TÜRK-KÜRT-ARAP ÇORABI ÖRÜLMEK İSTENİYOR!

Erdoğan'ın Türk zaferlerine Kürt ve Arapları ortak etmesi büyük tartışmaya yol açarken Türkiye'yi BOP'un amaçlarına uygun bir Türk-Kürt-Arap federasyonuna dönüştürme girişimleri hız kazanıyor.

DİKKATLER KONUŞMAYA ÇEVRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın "silah yakma tiyatrosu" sonrasında Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam'da AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Erdoğan'ın günler öncesinden önemine dikkat çekilen konuşmasını değerlendiren Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, çarpıcı tespitlerde bulundu. Konuşmayı başından sonuna kadar dikkatle dinlediğini belirten Emekli Tümgeneral Rafet Kılıç, "Benim anladığım şu" diyerek şöyle bir değerlendirme yaptı:

ÜNİTER YAPIDAN FEDERASYONA

"BU konuşma, mutlaka AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yapılmış olmalı. Çünkü konuşmanın özü, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının ve ulus devlet anlayışının değiştirilerek, Türkler, Kürtler ve Araplardan oluşan ortak bir devlet yapısının oluşturulmasıdır. Bu doğrultuda, AKP, MHP ve DEM'in yeni bir koalisyon kurduğu ve Meclis'te oluşturulacak bir komisyon aracılığıyla bu yapıya uygun yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalara başlayacakları anlaşılmaktadır.

ÜLKE İÇİN ZOR SÜREÇ BAŞLIYOR

Ancak bu durum, üzerine yemin edilen Anayasamıza aykırıdır. Dolayısıyla bu konuşmanın bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla yapılmış olması mümkün olamaz." Türkiye için zor bir sürecin başladığına vurgu yapan Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı da mevcut tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti: "İktidarda kalabilmek için ülkenin yapısını 180 derece değiştirme girişimi ile karşı karşıyayız. Türkiye üçe ayrılıyor Türk, Kürt, Arap... 5 milyon Suriyelinin bu ülkeye yığılması bugünler için programlanmış"

YENİ EŞ BAŞKANLAR BELLİ OLDU

Milleti uyandırma görevi yaptıklarını belirten eski Kültür Bakanı ve ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek de şunları söyledi: "Olan bitenleri iyi anlamak için BOP'nun işlemekte olduğunu göz önünde tutmak gerekiyor. Anlaşılan Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan da Erdoğan dışındaki öteki eş başkanlarmış. Yeni Anayasayı yazmak ödevi artık AKP+ Devlet Bahçeli+ DEM birlikteliğinden oluşacak bu yeni yönetimi olacak. Türkiye, Türk, Kürt, Arap ortak devleti olacak.

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ FİLMİNİN EN HAYATİ VİRAJINDAYIZ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, "2. İhanet Sürecine Hayır" etkinliğinde konuştu. "Okyanus ötesindeki baronların yazdığı senaryoda Beştepe, Balgat, İmralı ve Kandil'in başrolleriyle çekilen Büyük Ortadoğu Projesi filminin en hayati virajındayız" diyen Dervişoğlu, "Bunlara bıraksanız Türkleri, Bahçeli, Kürtleri, Ocalan, Araplar da dahil geriye kalanları Erdoğan temsil edecek. Türk millet, kendi geleceğini kimsenin kibirle kurulmuş strateşlerine teslim etmez" resti çekti.