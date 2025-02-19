Yeniçağ Gazetesi: Bayram ikramiyesi eridi gözler Meclis’e çevrildi

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'DEVEYİ HAMUDU İLE GÖTÜRENLERİN YANINDA, SİMİT ALAMAYANLAR VAR'

CHP Niğde Milletvekili Gürer, 2018 yılında bin liralık bayram ikramiyesinin asgari ücretin yüzde 68'ine denk geldiğini, bugün ise ancak yüzde 13.5'ini oluşturduğunu söyledi. Gürer "Bayram ikramiyesi bin lira iken bir koyun alınabiliyordu. Bugün 3 bin lira ile bir but alınamıyor" dedi.

Bayram emekli ikramiyesinin asgari ücret kadar olması için kanun teklifi verdiğini açıklayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3 bin liralık bayram ikramiyesinin alım gücünün nasıl eridiğini anlattı. Gürer TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, “2018 yılında asgari ücretin yüzde 62.3'üne denk gelen Bayram ikramiyesi bugün yüzde 13,5 'ine denk gelmektedir. 2018 yılında Bayram ikramiyesi ile bir koyun alınırken bugün bir but alınamamaktadır" dedi. Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına şeker, çikolata, lokum, baklava ile geldi ve bayram ikramiyesi alım gücünde oluşan kaybı anlattı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bayram ikramiyelerinin CHP önerisi ile iktidarın gündeme aldığını anımsattı. 2018 yılında başlayan Bayram ikramiyesinin asgarinin asgari ücretin yüzde 62'sine tutarında belirlendiğini (asgari ücret: 1603 TL) ve 2024 yılında 3000 TL çıkarılan bayram ikramiyesinin ise bugün asgari ücretin(Asgari ücret; 22.104 TL) yüzde 13,57 tutarına gerilediğini ifade etti.

Gürer "2025 yılının en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu. Büyük kentlerde ev kirası emekli maaşını katlamış durumdadır. Asgari ücret dahi ilk ayda açlık sınırı altında kalmıştır. Enflasyon karşısında emekli maaşları ye tersiz kalmıştır. Emekli bir kilo et için gün doğmadan Et ve Süt Kurumu kapısında kuyruk oluşturmaktadır, protein içeren ürünleri almakta zorlanmaktadır" dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bayram ikramiyesi alım gücünün ne kadar eridigini örneklerle anlattı. Şeker, çikolata, lokum, baklava ile örnekler verdi. Gürer" Bayramların vazgeçilmezi şeker, çikolata, baklava ve lokumdur. Ankara Ticaret Odası verilerine göre bayram ikramiyesi 1000 TL iken 2018 уılında cevizli baklava kilosu 60 TL ve genel ortalama kaymaklı, fıstıklı vb baklava fiyatı ise 80 TL idi. 12,5 kg baklava alınabiliyordu. 2024 yılı sonu itibari ile de cevizli baklava kilosu 490 TL iken bugün 600 TL çıkmış ve ortalama kaymaklı fıstıklı özel fıstıklı ortalama 800 TL dir. 3,5 kilo baklava alınabiliyor. Marka olarak ünlenen bir kilo baklava [Koçak) baklava. 1.200, özel kare baklava, 1.500, havuç dilimi havuç dilimi. 1.400'dır. 3000 TL bayram ikramiyesi iki kilo marka kaliteli baklava alınabiliyor. Emekli bayram ikramiyesi halihazırda kalitesi üst düzey olan iki kilo baklava tutarındadır. Şeker fiyatlarına da baktığımızda 2018 yılında bayram şekeri ortalama 10 TL iken bayram ikramiyesi ile 100 kilo bayram şeker alınabiliyordu. 2024 yılın da bayram şekeri ortalama 200 TL bayram ikramiyesi 3000 TL ile 15 kilo bayram şekeri alınabilmektedir. 2018 yılında madlen çikolata 1 kg 98 TL spesiyal çikolata 130 TL kağıtlı dökme çikolatalar 130 TL iken elit çikolata dökme olarak 783 TL, madlen çikolata 850 TL spesiyal çikolata 1235 TL kağıt dökme çikolata 1010 TL olmuştur.

2018 yılında bayram ikramiyesi 1000 TL iken 10 kilo çikolata alınabiliyordu 3000 TL bayram ikramiyesi ile ortalama fiyatlarla 3,5 kilo çikolata alınabiliyor. 2018 yılında bayram ikramiyesi ile ortalama kilosu 25 TL olan lokumdan 40 kilo alınırken 2025 yılında bay-ram ikramiyesi 3000 lira ile 18 kilo lokum alınabiliyor" diye konuştu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bayram ikramiyesi kurban fiyatları üzerinden değerlendirdi ve Diyanet işleri 2018 yılında vekaletle kesim ücreti 850 TL olarak açıkladığını ve 2018 yılı için 1000 TL ile bir kurban alındığını 2024 yılında ise vekaletle kesim ücretinin 11.750 TL olarak belirlendiğini ve bir kurban değil bayram ikramiyesi 3000 TL ile bir but dahi alınamaz duruma gelindiğini söyledi. Gürer Ramazan kolisi üzerinden de bayram ikramiyesini değerlendirdi. "2018 yılında 49 lira olan Ramazan kolisi, 1000 TL Bayram İkramiyesi ile 20 koli alınabiliyordu. 2025 уılında Bayram ikramiyesi 3000 lira Tarım Kredi Markette bayram Kolisi 529 TL ve bayram ikramiyesi ile 5 koli alınabiliyor" dedi.