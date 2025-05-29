Yeniçağ Gazetesi: Bedelini çalışarak ödedik şimdi hakkımızı istiyoruz!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BEDELİNİ ÇALIŞARAK ÖDEDİK ŞİMDİ HAKKIMIZI İSTİYORUZ!

Emekliler, "Yıllarca prim ödedik, emekliliğimizde rahat edelim diye. Ama bize sefaleti reva gördüler. Hiç değilse bayram ikramiyesi asgari ücret kadar olsun, kısmen de olsa birkaç gün yüzümüz gülsün" dedi.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAM

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri bütün illerde sokağa çıktı. Emekliler meydanlarda, kendileri için yaşam şartlarının artık dayanılmaz noktaya geldiğini haykırdı. Ankara Sakarya Caddesi'ndeki eyleme katılan Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Hasan Yağız, "BES-AR'a göre açlık sınırı 34 bin 888 lirayı, yoksulluk sının 84 bin 352 lirayı bulmuştur. Buna göre 10 milyondan fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan insanımız açlık sınırının yarısından az, neredeyse bütün emekliler ise açlık sınırının altında aylık almaktadır" dedi.

TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINMIYOR

Emeklilerin sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzak olduğunu belirten Yağız, "Öte yandan uygulanan tek adam rejimi ile sosyal haklar ve özgürlükler hiç olmadığı kadar kısıtlanmış, sendika başvuruları engellenmek istenmiş, kabul edildiği durumlarda ise yargı sopası kullanılarak yasaklanma cihetine gidiliyor. Yer yer basın açıklamaları ve toplantılar sınırlandırılıyor. Demokratik mücadele alanları yok ediliyor. Taleplerimiz dikkate alınmıyor. Oysa bedelini peşin peşin ödeyerek hak ettiğimiz emekliliğimizde, bize ait olanı istiyoruz" diye konuştu.

İKRAMİYENİN ANLAMI KALMADI

En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenmesini, memurlara verilen seyyanen artışın tüm emeklilere verilmesinin şart olduğunu belirten Yağız, şunları söyledi: Bayram ikramiyesi adı altında, göz boyamadan öteye karşılığı olmayan 4 bin lira gibi bir miktarın, yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlamı kalmamıştır. Bu nedenle bu ödeneğin yılda dörde çıkarılması ve en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerekir. Ancak o durumda belki çoluk çocuğumuzla kısmen de olsa birkaç gün yüzümüz güler.