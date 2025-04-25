Yeniçağ Gazetesi: Bekamız için 600 bin bina acil yıkılmalı!

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6.2'LİK DEPREM, 1,5 MİLYON RİSKLİ KONUTU AKLA GETİRDİ!

Uzmanlar, İstanbul'da 1,5 milyon civarındaki riskli konutun dönüştürülmesi gerektiğini, acilen yıkılması gereken ev sayısının da 600 bin olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar kentin felaketten korunması için kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini vurguluyor.

İstanbul’un Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’daki riskli yapı stoku bir kez daha gündeme geldi. İstanbul’da 7 ile 7,5 şiddetinde yaşanacak muhtemel bir depremde 500 binden fazla binanın hasar görmesinin beklendiği, 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın ise orta derecede hasar alacağının öngörülüyor. Uzmanlar, İstanbul'da 1,5 milyon civarındaki riskli konutun dönüştürülmesi gerektiğini, acilen yıkılması gereken ev sayısının da 600 bin olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar kentin felaketten korunması için kentsel dönüşüme hız verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, "Kentsel dönüşüm ve güçlendirme, kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan yenilenmesi için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu süreçte kamu, özel sektör ve sivil toplumun iş birliği şarttır. Planlı, bilimsel verilerle ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir. İstanbul'un bu dönüşümü başarabilmesi, onu yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp küresel bir örnek haline getirecektir. Bu bir beka sorunudur. İktidar, muhalefet ve özel sektörün birlikteliği süreci hızlandırılabilir. Bu iş böyle gerçekleştirilebilir" dedi.

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm alanlarında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik mali destek ve teşvik mekanizmalarının çeşitlendirilmesi süreci hızlandıracaktır. Örneğin, düşük faizli kredi imkanları, kira yardımları veya vergi muafiyetleri gibi destekler artırılabilir ve çeşitlendirilebilir. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Ortak bir vizyon etrafında birleşerek, kaynakların etkin kullanımı ve projelerin koordineli bir şekilde yürütülmesi sağlanmalıdır.”

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşüm ve güçlendirme kentin fiziksel, sosyal ve ekonomik açıdan yenilenmesi için kritik bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm, yalnızca yapıların güçlendirilmesi veya yenilenmesi değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin devamı, sanayinin depreme dirençli hale getirilmesi ve afetlere dirençli bir şehir yaratılması anlamına gelir. Özellikle sanayinin kent içindeki dağılımı ve etkileri de bu süreçte dikkate alınması gereken unsurlardır."

Hüseyin Kılınçarslan, 1999’da yaşanan depreminin ardından gündeme gelen "İstanbul’daki konut stokunun iyileştirilmesi hedefinin tam anlamıyla hayata geçirilemediğini kaydederek, eski ve dayanıksız binaların yerine depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesi, mevcut binaların güçlendirilmesi ve yapı denetim sistemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Sanayinin kent içindeki etkisinin bir diğer kritik konu olduğunu dile getiren Kılınçarslan, sanayi tesislerinin organize sanayi bölgelerine taşınmasının önemine değindi. Kılınçarslan, "Bu durum hem çevresel etkileri azaltacak hem de kentsel dönüşüm projeleriyle yeşil alanların ve yaşam alanlarının genişletilmesi ne olanak tanıyacaktır. Sanayinin şehir dışına kaydırılması, aynı zamanda ekonomik aktivitenin daha dengeli dağılmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunabilir." diye konuştu.

İstanbul’un geleceğinin kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının başarısına bağlı olduğunun altını çizen Kılınçarslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte kamu, özel sektör ve sivil toplumun işbirliği şarttır. Planlı, bilimsel verilerle ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir. İstanbul’un bu dönüşümü başarabilmesi, onu yalnızca bir şehir olmaktan çıkarıp küresel bir örnek haline getirecektir. Kentsel dönüşüm ve güçlendirmeler şehrimizin ve ülkemizin en önemli beka sorunudur. İktidar, muhalefet ve özel sektörün birlikteliği süreci hızlandırılabilir."

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de bu sürecin en önemli adımlarından birisinin vatandaşların bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi olduğunu belirterek, "Kentsel dönüşümün ve yapı güçlendirmenin hayati önemini, olası risklerini ve uzun vadeli faydalarını anlatmalıyız. Bu bilgilendirme çalışmaları vatandaşlarımızın sürece gönüllü katılımını artıracaktır." dedi.