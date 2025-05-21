Yeniçağ Gazetesi: Belediyeler bir darbe de hal yasasıyla yiyecek!

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HALDE BELEDİYELERİN DEVRE DIŞI KALMASI EKONOMİK DARBEDİR

Hükümetin hal yasasındaki yeni düzenlemeyle toptancı hallerinin kurulması ve denetimini belediyelerden alarak Ticaret Bakanlığı'na verecek olmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem "Bu bir yetki devri değil; doğrudan bir gasp, açık bir demokrasi ve ekonomi darbesidir" dedi.

AKP iktidarının yeni hal düzenlemesiyle toptancı hallerinin kurulmasına ve denetimine ilişkin izin belediyelerden alınarak, Ticaret Bakanlığı'na veriliyor. Yeni taslağa göre üreticiye vergi muafiyeti sağlanacak, marketler doğrudan alım yapacak, stokçulara ise ağır para cezaları kesilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Büyükşehir belediyelerimizin yıllardır başarıyla yürüttüğü hal deneti-mi yetkisi, yeni bir düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'na devredilmek isteniyor. Bu bir yetki devri değil; doğrudan bir gasp, açık bir demokrasi ve ekonomi darbesidir" dedi. Ticaret Bakanlığı'nın yeni hal düzenlemesiyle üreticiye bedelsiz hal alanı, marketlere üreticiden doğrudan alım zorunluluğu ve stokçulara 1 milyon TL'ye kadar ceza geliyor. Marketler doğrudan üreticiden alım yapmazsa 50 milyon TL ceza ile karşılaşacak. Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı harekete geçiyor. Hazırlanan yeni yasa taslağıyla birlikte, toptancı halleri ve perakende satış zincirleri baştan sona yeniden düzenlenecek. Taslakta amaç, 'aracılık maliyetlerini azaltmak, fiyat istikrarını sağlamak ve üreticinin daha fazla kazanmasını desteklemek' olarak gösteriliyor. Taslağa göre, üretici örgütlerine hal kurmaları için bedelsiz yer tahsisi yapılacak. Bu girişimin üretici kooperatiflerini ve birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu örgütlere tahsis edilecek toptancı hallerinde yüzde 75 kira indirimi uygulanacak ve bu işletmeler gelir vergisinden muaf olacak. Böylece küçük üreticiden muaf olacak.

Böylece küçük üreticilerin daha geniş pazarlara doğrudan ulaşmasının önü açılacak. Yeni düzenleme, hal içinde faaliyet gösterenler için caydırıcı cezalar da öngörüyor. Fiyatları suni olarak artıran ya da stokçuluk yapanlara 1 milyon TL idari para cezası uygulanacak. Satılamadığı için çöpe dökülen veya bozulmuş ürünleri imha edenlere ise 200 bin TL ceza kesilecek.

NTV'nin haberine göre; sebze ve meyve satışında üreticiye daha fazla alan açmak için marketler artık ürünlerinin en az yüzde 20'sini doğrudan üreticiden temin etmek zorunda olacak. Bu zorunluluğa uymayan zincir marketlere 50 milyon TL'ye kadar para cezası kesilebilecek. Taslak düzenlemeye göre, yeni toptancı hallerinin kurulmasına ilişkin izin süreci artık belediyelerin değil, Ticaret Bakanlığı'nın yetkisine geçecek.

Böylece, altyapı ve lojistik açısından yetersiz kalan, plansız şekilde açılmış hallerin önüne geçilerek, modern standartlara sahip ticaret merkezlerinin kurulması sağlanacak. Taslağın dikkat çeken bir diğer maddesi de teminat sistemine dair. Mal bedellerinin üreticiye ödenmemesi ya da ürünlerin bozulması gibi durumlarda zararların karşılanması için kullanılan teminatların kapsamı genişletilecek. Artık hal dışında faaliyet gösteren tüccarlar da teminat sistemine dahil olacak. Ayrıca üretici dışındaki alacakların da bu teminatlardan kesintiyle haklarını tahsil etmeleri mümkün olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Büyükşehir belediyelerimizin yıllardır başarıyla yürüttüğü hal denetimi yetkisi, yeni bir düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'na devredilmek isteniyor. Bu bir yetki devri değil; doğrudan bir gasp, açık bir demokrasi ve ekonomi darbesidir. Büyükşehir belediyelerimizin yıllardır şeffaf, hesap verebilir ve kamucu bir anlayışla yönettiği hal denetimini merkezi hükümete devretmek sadece bir düzenleme değil, bir perdeleme operasyonudur" dedi.