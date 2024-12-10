Yeniçağ Gazetesi: Belediyeler hızlı geri dönüş için yetki alsın

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SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜNDE BELEDİYELER DE YETKİ ALMALI

Sadece İstanbul'da 2 milyon Suriyelinin yaşadığına da dikkat çeken İmamoğlu, Suriye'deki iç savaşta en büyük bedeli hâlâ Türkiye'nin ödediği- ne dikkat çekti. İmamoğlu, AKP iktidarına "Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri konusunda belediyeler de yetki almalı" çağrısını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. İmamoğlu, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili "Çok yönlü bakılması gereken Suriye meselesi bugün başka bir döneme evrilmiş durumda. Çok temkinli olmamız gereken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kurumlarıyla birlikte çok sorumluluklarla yüklü bir döneme giriyoruz. Bu sorumluluklar iyi yönetilmediğinde riskleri yüksek bir süreç olacak" dedi. İmamoğlu sözlerini "Türkiye'nin son derece önemli bir sınır güvenliği şartı olmalı. 2011 yılından beri yapılan dış politika sürecimiz ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en kötü yönetilen dış politika sürecidir. Bunu özellikle Suriye için söylüyorum.

Esad'dı, Esed oldu. Sonra tekrar Esad oldu. Şimdi tekrar Esed oldu. Şam'da Emevi Camii'ne gitmekten bahsedildi. Türkiye anahtar ülke olmak zorunda ama olamadık bugüne kadar. Türkiye burada farklı bir konumda. Daha önce yaşanan bütün çatışmalardan sonra en büyük bedeli ödeyen ülke Türkiye. Bize göre İstanbul’da 2 milyonun üzerinde Suriyeli var. Suriyelilerin dönmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. Bizim anahtar ülke olmamız için çok sağlam bir duruş sergilememiz gerekiyor. Geçmişe dair hataları net olarak görüyorum. Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmeleri konusunda belediyeler de yetki almalı. Suriye'de oluşan yeni ortam hayati bir meseledir." diye sürdürdü.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyada liderler arasında 2 kişi kaldık, bir ben bir de Putin" sözlerine ilişkin olarak ise, “Gönül arzu eder ki, görev döneminden sonra Allah herkese iyi anılmayı nasip etsin. Tek duam budur" değerlendirmesini yaptı.

"İmamoğlu, Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanlığı adaylığı için de "Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresini sona erdirebilecek şey millettir. Sandık gelecek, millet 'güle güle' diyecek. Ama milletin iradesine direnmeyeceksin. Milletin iradesine direnmenin en büyük hatasını kendileri 2019'da gördü. Allah'ın hakkı üçtüre döndü iş Milletin iradesi meselesinin saygınlığı çok önemli. Bizi ayakta tutan tek şey Halkın 'Ben varım, ben yetkiliyim, istediğimi gönderirim, istediğimi göreve getiririm' dediği en önemli hakkı. Buna müdahale etmeyeceksin." değerlendirmesini yaptı.