Yeniçağ Gazetesi: Belediyelere zaman ayarlı operasyon!

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Kamuoyu yoklamalarında AKP oyları düştükçe yapılan operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Piyasalar etkilenmesin diye hafta sonunda gerçekleştirilen operasyonda Adana, Adıyaman ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları şafak vakti gözaltına alındı.

HAFTA SONU SEÇİLDİ

Anketler seçmenin AKP’den desteğini çektiğini ortaya koyarken Türkiye yine CHP’li belediyelere yönelik şafak vakti başlatılan yeni operasyonlarla uyandı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda gerçekleştirilen operasyonla CHP’li belediye başkanları gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece ve Aziz İhsan Aktaş suç örgütü bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

İSTANBUL’A GETİRİLDİLER

Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin’in de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Belediyelerde ve başkanların evlerinde arama yapıldı. Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, İstanbul’a getirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya’da yürütülen rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

OĞLUNA DA GÖZALTI KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında da rüşvet suçu iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü, haklarında gözaltı ve evlerinde arama, el koyma kararı olduğunu bildirdi. Avukat Onur Büyükhatipoğlu da gözaltına alındı. Büyükhatipoğlu son olarak İBB soruşturmasında Adem Soytekin’in de avukatlığını yapıyordu.