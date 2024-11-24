Yeniçağ Gazetesi: Binalar müteahhidin insafına terk ediliyor

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KÜÇÜK YAPILARDA DENETİM MÜTEAHHİDİN İNSAFINA KALDI

Kentsel dönüşümün hızlandığı bir dönemde, yeni kanunla yapı dene- timlerine getirilen düzenlemede 500 metrekare altındaki toprağa yapılan inşaatta, yapı denetim firmasının müteahhidin seçimine bırakılması denetimlerde zafiyet oluşturacağı gerekçesiyle tepkilere neden oldu. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Genel Sekreteri Esra İnhanlı, 500 metre kareden küçük toprağa yapılacak inşaatlarda büyük denetim zafiyeti oluşacağını bu maddenin derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Bayındırlık, Imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif, yapı denetim kuruluşlarına ceza ve denetim süreçleriyle ilgili düzenlemeler getiriyor. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şube Başkanı ve Genel Merkez Genel Sekreteri Esra İnhanlı, "Kesinlikle 500 metrekare altındaki işlerin yapı denetiminin müteahhit tarafından seçilmesini, hizmet alınmasını kabul etmiyoruz. Bu, denetim zafiyeti yaratacaktır" dedi.

6 şubat depremiyle 11 ilde yeni binaların dahi yıkılmasıyla müteahhit yapı denetim firması arasında oluşturulan organik bağ ortaya çıktı. Hatta, Malatya'da bazı müteahhitlik şirketlerinin kendi yapı denetim firmalarını kurduğu ve bu binaların iki büyük deprem sonucunda yıkılması, halkın isyanına sebep olmuştu. 6 şubat depreminden sonra başlatılan uygulama ile, artık müteahhitler istediği yapı denetim firmasıyla anlaşamıyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın elektronik ortamında havuzdan otomatik olarak o binayı denetleyecek firma belirleniyordu. Komisyondan geçen yeni kanunda ise 500 metrekarenin altında toprağa yapılacak binalarda yapı denetim kuruluşunun seçilmesinin inisiyatifi yine müteahhide bırakılıyor. Bunu da uzmanlar, yeniden oluşacak denetim zafiyetine kapı aralanması olarak değerlendiriyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasın taşıyan ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi inşaat sektöründe tedirginliğe sebep oldu.

Teklifle, yapı denetim hizmet sözleşmelerinin kurulmaları ve yapı denetim firmalarının görevlendirilmelerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedeline esas inşaat alanı 500 metre- kareye kadar olan yapılarda, yapı sahibince belirlenen yapı denetim kuruluşuyla, diğer hizmet sözleşmelerinde ise Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre o yapı için ildeki faal yapı denetim kuruluşu sayısı da dikkate alınarak elektronik ortamda aynı anda belirlenen en fazla iki yapı denetim kuruluşundan biriyle yapı sahibi arasında yapı denetim hizmet sözleşmesi akdedilebilecek. Sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilecek. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri Bakanlıkça belirlenen haller dışında feshedilemeyecek. Kanun tek- lifine ilişkin Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şube Başkanı ve Genel Merkez Genel Sekreteri Esra İnhanlı, şunları söyledi: "Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 18 Kasım 2024 Pazartesi günü Meclis'e sunuldu. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ile ilgili de değişiklikler vardı bu kanun tasarısının içerisinde. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği olarak kanunda 4708 sayılı maddelere itiraz etmek üzere gerekli çalışmalarımızı yaptık. İtiraz ettiğimiz konular nedir, 500 metre kare altındaki yapılarım yapı sahibince yapı denetim hizmetinin belirlenmesine esas bir madde var. Bu madde eğer kanundan geçerse denetim zafiyeti oluşturacak bir süreç başlamış olacak.