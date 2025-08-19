Yeniçağ Gazetesi: Bir kişi hayatını yaşıyor 5 kişi ise seyrediyor!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK tarihinde ilk kez hane halklarının sosyoekonomik verilerini açıklayarak, derinleşen eşitsizliği ortaya koydu. 26 milyondan fazla hane için hesaplanan Sosyoekonomik Seviye (SES) skoruna göre Türkiye genelindeki hanelerin yalnızca %1,1’i “en üst” sosyoekonomik grupta yer aldı. “Üst” gruptaki hanelerin oranı ise %11’de kaldı. Hanelerin %16,7’si “en alt”, %18,6’sı “alt” ve %16,5’i “alt orta” seviyede bulunuyor. Buna göre, hanelerin %51,8’i düşük yaşam standartlarına sahip.

Hanelerin gelir seviyesi, eğitim düzeyi ve meslek bilgilerinin bir araya getirilerek sosyoekonomik statülerinin belirlendiği SES skoruna göre, en üst ve üst seviye gruplarındaki hanelerin yüzde 28,6’sı İstanbul’da, yüzde 11,5’i Ankara’da, yüzde 6,7’si İzmir’de bulunuyor.

Anadolu kentleri ise en üst seviyede kendine yer bulamadı. İstanbul’da yüzde 2,4’lük bir kesim en üst seviyede bir yaşam sürerken, yüzde12,6’sı en alt gurupta bulunuyor. Bu da kentteki uçurumu ortaya koyuyor.

İlçe bazında ise Ankara’nın Çankaya ilçesi Türkiye’nin en yüksek sosyoekonomik seviyesine sahip bölgesi oldu. Onu İstanbul’un Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Ankara’nın Etimesgut, Bursa’nın Nilüfer ve İzmir’in Güzelbahçe ilçeleri izledi. Giresun’un Çamoluk, Konya’nın Derebucak, Sivas’ın Doğanşar, Kayseri’nin Felahiye, Sinop’un Dikmen, Kastamonu’nun Pınarbaşı ve Çankırı’nın Bayramören ilçeleri ise listenin en altında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarihinde ilk kez hanehalklarının sosyoekonomik verilerini açıkladı.

26 milyondan fazla hane için hesaplanan Sosyoekonomik Seviye (SES) skoruna göre hanehalklarının yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer aldı. Yüzde 11,0’ı üst seviyede,yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede, yüzde 16,7’si ise en alt seviyede kayıtlara geçti.

Verilere göre, toplam hanelerin %51,8’i düşük yaşam standartlarına sahip olarak sınıflandırıldı. İllere göre incelendiğinde; Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20,0’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede,yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14,0’ının alt seviyede, yüzde 12,2’sinin ise en alt seviyede yer aldığı görüldü.

İstanbul’daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye gruplarına göre dağılımına bakıldığında; yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede yüzde 19,0’unun üst altı seviyede, yüzde 18,6’sının üst orta seviyede, yüzde 17,2’sinin alt orta seviyede, yüzde 13,8’inin alt seviyede, yüzde 12,6’sının en alt seviyede bulunduğu görüldü.

İzmir’deki hanehalklarının ise yüzde 1,2’si en üst seviyede, yüzde 12,4’ü üst seviyede, yüzde 17,6’sı üst altı seviyede, yüzde 18,8’i üst orta seviyede, yüzde 17,8’i alt orta seviyede, yüzde 17,1’i alt seviyede, yüzde 15,0’ı en alt seviyede yer aldı.

İl düzeyinde en üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu.

İlçe düzeyinde en üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu ilçeler sırasıyla yüzde 4,1 ile Çankaya (Ankara), yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul), yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) oldu.

İlçeler ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) ilçeleri oldu.

Skoru en düşük yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu), Bayramören (Çankırı) ilçeleri oldu.

Buna göre, İstanbul’da yalnızca %2,4’lük bir kesim en üst seviyede konumlanırken, %12,6’sı en alt grupta.

Bu fark, aynı şehirdeki ilçeler arasında dahi yaşam standardı uçurumu bulunduğunu ortaya koyuyor.