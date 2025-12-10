Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bırakın geçinmeyi artık ayakta kalmak bile zor

Etin 1 yılda yüzde 102, sütün yüzde 86, salçanın yüzde 80, çayın ise yüzde 49 arttığı ortamda, asgari ücrete yüzde 25 zam, emekli maaşına da yüzde 12,5 enflasyon farkı öngörülüyor

İLK TOPLANTI BU HAFTA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını cuma günü yapacak. Asgari ücrete yüzde 25 öngörülürken, TÜRK-İŞ komisyona katılmayacak. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de asgari ücretin durumunu aynı marka ve aynı marketten derlediği fiyat karşılaştırmasıyla ortaya koydu. Gürer, ocak ayından aralık ayına kadar ekmeğin yüzde 20, salçanın yüzde 80, kahvenin yüzde 129, sütün yüzde 86, dana kuşbaşının yüzde 102, dana kıymanın yüzde 87, tereyağının yüzde 98, beyaz peynirin yüzde 58, pirincin yüzde 74, çayın yüzde 49 arttığını belirtti.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ömer Fethi Gürer, "Market rafları, mutfaklar, çalışanların yaşadığı gerçeği her gün yüzlerine vuruyor. Aynı marka, aynı market baz alınarak hesaplamalarda görüyoruz ki, asgari ücretliye yıl boyunca yapılan ‘sıfır zam’, fiilen milyonlarca çalışanı açlık sınırının altına itti. Asgari ücret mutlak suretle 39 bin liraya çıkarılmalı, emekliler de asgari ücret düzeyinde maaş almalıdır" dedi. Gürer, bir asgari ücretlinin ocak ayında aldığı ürünleri aralık ayında da alabilmek için fazladan çalışması gereken süreyi ürün bazında şöyle anlattı:

Ekmek: 45 saat

Yeşil zeytin: 43 saat

Çay: 111 saat

Pirinç: 166 saat

Yoğurt: 143 saat

Beyaz peynir: 130 saat

Tereyağı: 221 saat

Dana kıyma: 197 saat

Dana kuşbaşı: 230 saat

Kahve: 291 saat