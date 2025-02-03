Yeniçağ Gazetesi: Bolu’da otel yanarken Bakan spor yapıyordu!

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Orhan Uğuroğlu yazdı...

BOLU'DA OTEL YANARKEN BAKAN SPOR YAPIYORDU!

21 Ocak 2025'de sabaha karşı 03.21'de Kartalkaya kayak merkezindeki Turizm Belgeli Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Çocuk, kadın, erkek toplam 78 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Facia o kadar büyüktü ki bir günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre saat 05.30 ile 06.00 arasında tüm bakanlara ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına otel yanının bir faciaya dönüşebileceği bilgisi iletiliyor.

O gün AKP Ankara İl Kongresi var.

Doğal olarak sarayın bakanları da orada yerlerini alacaklar.

Kartalkaya'ya derhal gitmeleri için cumhurbaşkanlığından şu 3 bakana talimat veriliyor:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.

Önce Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsedeyim.

Yürütmenin başı Erdoğan önce siyaset sonra ziyaret diyerek AKP kongresine gitmekten vazgeçip Kartalkaya'ya gitmiyor.

Ve 3 bakana da ölü sayısının gerçeğini kongre bitinceye kadar "açıklamama" talimatı veriliyor.

3 bakan Bolu'ya helikopterle gidiyor ve yaklaşık saat 11.30 gibi varıp karayolu ile Kartalkaya'ya varıyorlar.

Otelde can pazarı yaşanıyor

Erdoğan siyaset yapıyor.

Gelelim Turizm Belgeli otelin bir numaralı sorumlusu Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy beyefendiye.

Ersoy'un 06:00'da otel yangından bilgisi olmasına rağmen Kartalkaya yerine nereye gittiği bilgisine ulaşınca kan beynime sıçradı.

İnanılır gibi değil!...

Bakan bey, böyle bir facia yaşanırken Bolu'ya yangın yerine değil, Ankara'da sabah sporuna gitmeyi tercih etmiş!...

Bu dehşet bilgi, Bakan beyle aynı otelin salonunda o sabah spor yapmakta olan adı bende saklı bir okurum tarafından bana iletildi.

Bakan Ersoy, 07.00 ile 08.30 arasında spor hocası Levent Özcan ile birlikte Ankara'nın 5 yıldızlı en lüks oteli JW Marriott Hotel'in fitness salonunda spor yapıyor.

Kardiyovasküler ekipmanların, egzersiz bisikletlerin, serbest ağırlıkların bulunduğu süper lüks fitness salonda bakan Ersoy 1,5 saat spor yapıyor.

İnsanlar; cayır, cayır yanıyor, dumandan boğuluyor hayatlarını kaybediyor.

Çocuklarını kurtarmak için camdan atıyor, çarşafları birleştirip camdan aşağı sallayarak canlarını kurtarmaya çalışıyor.

Bakan Ersoy, formda kalabilmek için spor yapıyor.

Turizm Belgeli otel saatlerce yanıyor,

Bakan ise faciayı umursamıyor, ölen insanlara karşı insani sorumluluk duymuyor.

Yaralılara ve ölenlerin yakınlarını umursamıyor.

İnsanlık bu mudur?

Bakan olmak sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumluluk sahibi olmak mıdır?

Değerli okurlarım,

İşte ucube tek adam rejiminde seçilmiş değil atanmış bakanların durumu budur.

Sözcü TV muhabiri AKP Meclis grup toplantısında Bakan Ersoy'a "istifa edecek misiniz?" diye soruyor.

Utancından yüzünü muhabir ve kameramana dönüp bakamıyor.

Ya kendi otelinde yangın olsaydı? Uçarak giderdin değil mi sayın Ersoy?

Ve bu bakan cumhurbaşkanının yanında yer almaya devam ediyor.

Hatta Erdoğan onu adeta mükafatlandırarak memleketi İbradı'ya kadar gidiyor.

Yangın yerine gideceğine spora giden bakan ne Erdoğan'a ne de Türk milletine layık değildir.

Derhal bakanlıktan affını iste.

Ya da Berat Albayrak gibi sosyal medya mesajı ile kaç git.

Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan, haydi otelin ve fitness salonun güvenlik kayıtlarını istet ve o videoları seyret ki bakanının kim olduğunu daha iyi tanı