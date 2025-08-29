Yeniçağ Gazetesi: Borç batağına saplanan çiftçi çaresizliğine ağlıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Borç batağına saplanan çiftçi çaresizliğine ağlıyor

Çiftçi Neşe Kaya: Motorunu, arabasını evini satan var, borcu olup da çeyizini satan var. Çaresizliğime ağlıyorum. Biz bitersek herkes bitmiş, ülke bitmiş demektir.

Kimse kendine gelemez

Çiftçi -pazarcı esnafı Neşe Kaya, gözyaşları içinde CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e yaşadığı çaresizliği anlattı. Kaya, “Herkes battı. Motorunu satan var, arabasını satan var, evini satan var, borcu olup da çeyizini satan var. Bunu gözümle görüyorum. Ben bu durumdaysam, ağlıyorsam herkes ağlıyor. Ben 600 bin lirayı ödeyemiyorsam ne yapacağım? Burada traktörümü satacağım. Bir tane motorum var, o motor gidecek. Biz bitersek herkes bitmiş, ülke bitmiş demektir. 5 sene 6 sene bu çiftçi kendine gelemez” dedi.

Aç kalacağım, çiftçilik bitecek

Neşe Kaya şunları söyledi: Ben çaresiz olduğum için, ağlıyorum, durumumuza ağlıyorum. Elektrik faturası ödeyemiyorum. Benim çocuğum çalışıyor, inanın ekmek yiyemiyor. Sabah buraya geliyor, akşama kadar pazarda yanımda duruyor. Gücümüz yok. Bitti yani. İşin gerçeği, uyku uyuyamıyorum, yatamıyorum. Biz bu durumdayız ama büyüklerimiz bunu düşünmüyor. Aç kalacağım, çiftçilik bitecek. Ondan sonra rahatlasınlar. Kimden alacaklar, ithalatla mı alacak, başkalarından mı alacak? O kendi sorunları. Biz bittik.

Sular kesildi, kuyular gitti

Bir başka üretici de “Köylünün ürünü para etmiyor. Gelip de şu çiftçilerin durumunu görsünler. Gübre alamıyoruz, sebzemize bakamıyoruz, mazot alamıyoruz. Köylü olmasa bu şehirliler ne yiyecek? Kendimiz yetiştiriyoruz. Sular kesildi, kuyular gitti. Biz ekemezsek millet ne yiyecek?” dedi.

Gürer de, “Üreticiler, ‘Ürettik ama satamıyoruz’, ‘Ürünümü değerinde satamadım’, ‘Borcum var’ diye dert yanıyor. Vatandaş ise ‘İstediğimiz kadar ürünü alamıyoruz, çok zor durumdayız’ diyor” ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hacı Bektaş pazarındayız. Vatandaş alım gücü daraldığı için her istediği ürünü alamıyor. Fiyatlardan dert yanıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Süreci biz yerinde görüyoruz. Yaşananların şahidiyiz ve diyoruz ki: Bu gidiş gidiş değil. Üretmeyen gıdasız kalan toplumlar başkalarının sömürgesi olur. Onun için gelin bu çiftçimize sahip çıkın. Bu sese kulak verin. Bu gözyaşlarını dindirin. Girdi maliyetlerini düşürün. Gübreyi, ilacı, tohumu, mazotu, su fiyatlarında sağlayacağımız destek Türkiye’nin geleceğinin kurtuluşunu sağlayacak destektir. Üreteni koruyun” dedi.

