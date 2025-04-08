Yeniçağ Gazetesi: Borca batık çiftçinin keçileri bile hacizlik!

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TRAKTÖR, TARLADAN SONRA KEÇİLER DE İCRADAN SATILIK

CHP Milletvekili Gürer, bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarılmasının ardından, ahırda ve ağılda hayvanlara da icra geldiğine dikkat çekti. CHP'li Gürer, Çerkezköy İcra Dairesi, borçlu üreticiye ait toplam 33 adet Malta melezi anaç keçi ve 30 adet oğlak için icra yoluyla ihale süreci başlattığını söyledi.

Emekliden, işçiye çiftçiye, esnafa, KOBİ'lere hemen her kesim borç kıskacında, icra kapılarında inliyor. CHP Niğde Millet-vekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, işçi, çiftçi, küçük esnaf ve emeklilerin ekonomik kriz ile oluşan borçlarını ödemekte zorlandıklarını ve 2025 yılı ilk 3 ayında açılan icra dosyası sayısının 2 milyon 687 bin 48 olduğumı belirterek icra dairelerinde derdest dosya sayısının 23 milyon 47 bin 815'e çıktığını vatandaşların bankalara kredi ve kredi kartı borçlarının da 4 trilyon 363 milyar TL'ye tırmandığını söyledi.

Her kesimin icra kıskacında olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer "tarım sektörünün de icra kıskacında olduğunu belirterek, 2025 yılında traktör ve tarladan sonra keçi ve oğlakların da icra yoluyla satışa çıkarıldığını söyledi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, besici ve çiftçilerin bankalara olan borçlarının artarak devam ettiğini ve tarım sektörünün borcunun 935 milyar 936 milyon 324 bin TL'ye çıkarak, tarihin en yüksek tarım sektör borcu noktasına geldiğini de belirtti.

Gürer, derin bir yoksulluk yaşandığım, çiftçi, işçi, emekli ve küçük esnafın ekonomik kriz nedeniyle mağdur olduklarını ve sosyal yardıma muhtaç aile sayısının da giderek arttığına vurgu yaptı. "AK parti iktidarı kendi zenginini yaratarak geniş kesimlerin yoksullaşmasında yol açtı" diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla icra dairesi ve sulh mahkemesi tarafından satışa çıkarılmasının ardından ahırda ve ağılda hayvanlara da icra geldiğine işaret etti. Bu sefer de "Çerkezköy'de hayvancılıkla uğraşan bir üreticinin borçları nedeniyle keçi ve oğlakları icra yoluyla satışa çıkarıldığını öğrendiğini belirten Gürer, Çerkezköy İcra Dairesi, borçlu üreticiye ait toplam 33 adet Malta melezi anaç keçi ve 30 adet oğlak için ihale süreci başlatıldığını söyledi. Gürer şöyle devam etti

"Söz konusu hayvanların ihale başlangıç tarihi 9 Nisan 2025 olarak belirlenirken, süreç 16 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. Vatandaş borcu ödeyemeyince elde avuçta ne varsa el koyuyorlar. Çiftçilerimizin, traktörü, tarlası ve hayvanı haciz edilmemelidir. Kanun teklifi de verdim. Teklifte de ifade ettiğimiz gibi, tarım kesiminin boğazını sıkan iktidar, icrayı seyretmek yerine tarımda kalanlara sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Tarım stratejik bir alandır. Gıda olmadan yaşam olmaz. Gıdayı üretenler korunmalıdır. Kırsal yanış tarım politikaları ile boşaldı. Genç nüfus tarıma yönelmiyor. Mevcut olanda ürettiği, beslediğinden kazanmıyor. Aracıya çalışı yor. Birde ithal lobisi var. Milli ve yerli olanı bitiriyor. İktidar sorun çözme değil seyretme noktasında duruyor.”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İcraya komu olan 33 adet Malta melezi anaç keçinin ortalama ağırlığının 54 kg olduğu ve canlı kilogram fiyatının 108,4 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir, toplam bedelin 193 bin 168 TL olduğu belirtiliyor. 30 oğlağın ortalama kilosu ise 16 kg olup, kilogram başına düşen değer 181,4 TL olarak tespit edilmiştir. Oğlakların toplam bedeli ise 87 bin 72 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

Tespit edilen tüm hayvanların toplam piyasa değerinin 280 bin 240 TL olarak hesaplandığını ve icra ihalesinin başlangıç bedelinin 188 bin 269 TL olarak açıklandığını söyleyen Gürer, muhammen bedelin ise 277 bin 338 TL olduğunu belirtti. Ömer Fethi Gürer, yaşanan bu durumun Türkiye'de hayvancılık sektörünün sorunlarına bir örnek olduğunu söyledi. Daha önce bizzat yerinde, Altunhisar'da banka borcu nedeniyle koyunları elinden giden ve ağılım boşalan bir hemşerisinin yaşadığı sürece tanıklık ettiğini de ifade etti.