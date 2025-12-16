Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Boşa koysan dolmaz doluya koysan almaz

Pazara çıkan vatandaş bir etikete bir parasına bakıyor, bir şey alamadan dönüyor. Esnaf bir şey satamadığı için akşam evine nasıl ekmek götüreceğini düşünüyor

İŞİMİZ ALLAH’A KALMIŞ

Yurdun dört bir tarafında ekonomik kriz mağduru vatandaşlar pahalılıktan dert yanarken, esnaf da iş yapmamaktan yakınıyor. Pazarda poşetini gösteren bir kişi, “Bu aldıklarım 3-4 poşet, bin lira. İşimiz Allah’a kalmış. Zaten ne fiyata verirlerse o fiyatı ödemek zorundasın; yani serbest piyasa” derken bir başkası, “Aldığımız maaş pazara bile yetmiyor” ifadelerini kullandı. Esnaf ise ”Vatandaş da olmayınca, biz de satamıyoruz. Durum çok kötü” diye konuştu.

İŞ YAPAMAZ DURUMDAYIZ

Kadın pazarcı Gizem, "Pazarda tezgah açmak zorundayım. Çünkü başka iş imkânı yok. Eşim de özel sektörde çalışıyor. Geçinemiyoruz; malum kiralar, çocuklar, okul masrafları, yetişemiyoruz. Sabahtan beri boş bekliyoruz burada, alışverişe çıkan sayısı iyice azaldı. Bugün yaptığım iş masrafları kurtarmıyor” dedi. Talat Keskin isimli vatandaş "Sadece 4 kilo mandalina alabildim. O da ucuz olduğu için mecburen bu meyveyi alıyorum" dedi.

EMEKLİYİZ, MAAŞ YETMİYOR

Arkadaşlarıyla alışverişe çıkan Gürsel Karadağ da “Bugün küçük bir marul 50 lira. Şu poşette dört tane soğan var, 360 lira. Emekliyiz, maaş yetmiyor” ifadelerini kullandı. Taksici Şerafettin Gündüz ise şunları söyledi: Vallahi iş yok. Milletin de parası yok. Bazen kendi harçlığımızı bile çıkaramıyoruz. Eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz. Vatandaş, taksi fiyatları yüksek olduğu için tercih etmiyor. Dolayısıyla biz de iş yapamıyoruz.