Yeniçağ Gazetesi: Bu acıya yürek dayanmaz

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BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ

Bölücü terör örgütü PKK'nın alçak saldırısında şehit olan arkadaşlarını arıyorlardı. 19 Mehmetçik teröristlerin kullandığı bir mağaraya girdi, 12 asker metan gazından zehirlenerek şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetinde, metan gazından zehirlenerek şehit düşen asker sayısı 12'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlerimizin mağaradan AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri ekipleriyle koordineli şekilde çıkarıldığını söyledi. Askerler, 3 yıl önce PKK saldırısında şehit düşen ancak hala naaşı bulunamayan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'u arıyordu.

Şehitlerimizin naaşları Türkiye'ye getirilirken acı haberi alan aileler de yıkıldı. Şehit piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın şehadet haberi Bitlis'teki ailelerine ulaştırıldı. Şehitlerin baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin ağabeyi Mehmet Vefa Yeşildemir, "Kahrolsun PKK, kahrolsun terör örgütleri. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın devletimiz. Hepimiz onun yolunda birer askeriz. O gitmişse biz varız" dedi.

MESAJI OKUYAN GÖZYAŞINA BOĞULDU

Üsteğmen Bozkurt'un WhatsApp mesajı sosyal medyada gündem oldu. 28 Nisan 2022 tarihli yazılan notta, Ali Kınık'ın "Satan Utansın şiirinden "Kendi öz yurdumda ben miyim garip? Beni bir köşeye atan utansın Eğilmiyor diye, kurdu hor görüp / İti el üstünde tutan ulansın!" dörtlüğü yer alıyordu.

YETİMLERE BURS VERİYORDU

Şehit Özkan Özkanlı'nın, yetim öğrencilere burs vermesi WhatsApp yazışmaları ile ortaya çıktı. Şehit Özkanlı, aldığı maaşın önemli bir kısmını ülkenin geleceği olarak gördüğü yetim öğrencilere ayırıyordu.