Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümü yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Anıtkabir geç saatlere kadar Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve saygılarını sunmak için gelen her yaştan vatandaşla doldu, taştı.

YİNE AYNI REZALET

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlen devlet töreninde her sene olduğu gibi yine aynı sahne yaşandı. Atatürk'ün ebedi istirahatgahında "Reis, Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, buna "Anıtkabir'de yaşananlar artık ayıp bile değil; kalitesiz bir komedi. Yazık!" sözleriyle tepki gösterdi.