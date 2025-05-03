Yeniçağ Gazetesi: Bu çark böyle döndükçe ucuz meyve, sebze hayal

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ÜRETİCİ-TÜKETİCİ ARACI KISKACINDA, İKTİDAR SEYİRDE

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçinin girdi maliyetleri altında ezilirken, aracılar nedeniyle tüketicinin de rafa gelen ürünün fahiş fiyatıyla mağdur olduğuna dikkat çekti. Gürer, gıda enflasyonunda sorumluluğun iktidarda olduğunu ve hal yasası ile perakende yasası gibi düzenleme gerektiren sorunlara iktidarın seyirci kaldığını belirtti.

Gıda enflasyonu Türkiye'de dünya rekoru kırıyor. Tarladan markete ürün fi yatları katlanarak tüketiciyi vuruyor. CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, gıda enflasyonunda sorumluluğun iktidarda olduğunu ve hal yasası ile perakende yasası gibi düzenleme gerektiren sorunlara iktidarın seyirci kaldığını belirtti. Ayrıca, aracılık sistemini düzenlemeyerek süreci izlemekle yetindiklerini söyledi. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi ve üreticinin girdi maliyetleri altında ezilirken, tüketicinin de rafa gelen ürünün fahiş fiyatıyla mağdur olduğuna dikkat çekti. Çoğunlukla ürünlerin, üreticiden tüketiciye en az üç el değiştirerek ulaştığını belirtti. Doğrudan alım yapan büyük marketlerin, piyasada oluşan fiyatları esas aldığını ve bu durumun tüketiciyi mağdur ettiğini ifade etti.

Gürer "AKP iktidarları sürecinde gıda enflasyonunu önlemek için birden çok bakanlığın katıldığı komiteler kuruldu. 2014 yılından beri fiyat istikrarı ve fahiş fiyatlar konuşulmasına karşın, gıda enflasyonunun önüne geçilemedi" dedi.

Vatandaşın pazar ve markette sebze ve meyveye verdiği paranım, hal fiyatlarının çok üstünde okluğunu belirten Ömer Fethi Gürer, "Bu ürünler halden çıktığında fiyat katladığı gibi, çevre illere ürün yola çıktığında nakliye, poşet, yer kirası gibi giderler pazarda artış etkilerken, markette fiyatlar üç kat kadar artıyor. Her el değiştiğinde de aracı kârın devreye girdiğinde fiyatı değişiyor. Girdi maliyeti artışı üreticiyi zorlasa da, üreten ürünü satabilmek için makul bir gelire razı olurken, aracılar da kazançlarından taviz vermemesi, tüketiciye artan ürün fiyatı olarak yansıyor" diye konuştu. Doğrudan alım yapan büyük marketlerin, pi yasada oluşan fiyatları esas aldığını ve bu durumun tüketiciyi mağdur ettiğini kaydeden Gürer, "AKP iktidarları sürecinde gıda enflasyonunu önlemek için birden çok bakanlığın katıldığı komiteler kuruldu. 2014 yılından beri fiyat istikrarı ve fahiş fiyatlar konuşulmasına karşın, gıda enflasyonumun önüne geçemedi" dedi.

CHP Milletvekili Gürer şöyle devam etti:

“Tüccara bırakılan piyasa ve ithale dayanan yaklaşımlar çözüm olamayacağı görmedi. Üretici, çiftçiyi baskıladı. Çiftçi, üretici gelir-gider dengesi bozulunca üretimden çekildi. Üretim planlaması olmadığı gibi, büyük kent çevrelerindeki tarım alanları imara açıldı. Çok ürün, kilometrelerce öteden gelmesi nedeniyle nakliye ve yol, köprü geçiş ücretleri ile ürün ambalaj artışları da fiyatlara yansıdı. Mazota gelen her zam, ürünün fiyatını etkiledi. İthal gübre başta olmak üzere girdiler, döviz kıpırdadıkça fırladı. Bu nedenle de sorunlar aşılamıyor. Serbest piyasa ekonomisi uygulaması gereği fiyat belirleme gücünü kaybeden iktidarın yanlış politikalarının bedelini çiftçi ve tüketici ödüyor. İşin esası, girdi maliyetlerinden başlayarak üretim öncesi, üretim süreci ve üretim sonrası bir kamucu yaklaşımla ele alınmadı. Girdi maliyetleri sübvanse edilmedi. Hal ve perakende yasası çıkarılmadı. Aracılık sistemi düzenlenmedi. İthalatçı ve tüccara bırakılan piyasada kooperatifçilik geliştirilmedi. Başıboşluk ile piyasa sorunlu hale getirildi."