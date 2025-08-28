Yeniçağ Gazetesi: Bu sistemde emekçinin kazanma şansı hiç yok

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Bu sistemde emekçinin kazanma şansı hiç yok

Hakem Kurulu’nun 11 üyesinden 7’sinin Cumhurbaşkanı tarafından atandığını belirten Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Yıldırım, “Emekçinin asla kazanamayacağı bir sistem var” dedi

İnsanca yaşamak istiyoruz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Maliye Bakanlığı önünde verilen zam oranını protesto etti. "Hakem taraflı oyun hileli, Kamu-İş bu oyunu bozacak" pankartının taşındığı eylemde “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atıldı. Burada konuşan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, zam kararının alındığı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 11 üyesinin 7'sinin bizzat Cumhurbaşkanı tarafından atandığını hatırlatarak, grev yasağıyla birlikte emekçilerin asla kazanamayacağı bir sistem kurulduğunu söyledi.

Buna rantçılar sevindi

Orhan Yıldırım, "Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız ama gelinen noktada asgari ücretli, çiftçi, emekli, memur aç. Bu yalanlarla 80 milyonu aç bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bunun tek bir müsebbibi var Saray'da oturan Cumhurbaşkanıdır. Açıklanan rakama sevinenler de oldu. Kimler? Rezidansta oturanlar, kalan parayı faiz olarak kendilerine verileceğini gören otoyol, köprü sahipleri yani patronlar. Rantçılar, yandaşlar sevindi çünkü diyorlar ki 'Memur ve emeklilerine vermedi kalan parayı bize verecek.’ Bu kabul edilebilir değil” dedi.-

Dik duruş sergiledik

Hakem Kurulu ile zam pazarlığına oturarak tepki çeken yetkili sendika Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da, “Dik durduk susmadık, gereken her şeyi söyledik, kararlı bir duruş sergiledik. Bu noktada hiç kimse bu kararı içimize sindirmemizi, sebebi olmadığımız sorunların sahibi olmamızı asla beklemesin” dedi. Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu da "Yetkili sendikaların sahnelediği 'çekildik' tiyatrosu, kamu çalışanlarını açıkça aldatmış, süreç bir kez daha iradesizliğin gölgesinde şekillenmiştir” açıklaması yaptı.

Verilen açlık ve sefalet zammına karşı koyacağız

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Kasım ve Aralık ayına kadar bütçe görüşmelerine kadar Türkiye’de ne kadar kasaba, ne kadar şehir, ne kadar parti, dernek, sivil toplum örgütü varsa emin olunuz Türkiye’yi bu açlık ve sefalete karşı koymaya, emekçilerin yanında olmaya, tüm demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026’nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027’nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına ilişkin aldığı kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde ‘’Hakem taraflı, oyun hileli’’ başlığıyla açıklama yaptı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım Yıldırım, ’’Bugün burada Maliye Bakanlığı önünde bir aydır yaşanan tiyatro oyununun sonuna geldiğimizi ama nasıl geldiğimizi ifade edeceğiz. 7 dönemdir devam eden bir toplu sözleşme süreci 8’inci döneme geldi. 4688 sayılı yasada hükümet bilerek ‘memur, memur emeklileri ve ailelerini nasıl yoksul ve aç bırakırım’ maddelerini sırasıyla yasaya yazmış” dedi.

Yıldırım şunları söyledi: “Grev hakkını yasaya koymayarak, anlaşmazlık olduğunda Hakem Heyeti adı altında tamamen hükümetin kendisinin kurguladığı ama asla emekçinin kazanamayacağı bir sistem kurmuş. Bu 7 dönemdir devam etti 8’inci döneme geldik. Birleşik Kamuş Konfederasyonu ilk kez Türkiye’nin üçüncü büyük konfederasyonu olarak masada yerini aldı. Ve ilk toplantıda Çalışma Bakanı’na bizzat yüzüne bakarak söyledim.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu 7 dönemdir oynadığınız tiyatro oyununun bir benzerinin 8’inci dönemde oynanmasını ve o tiyatronun figüranı olmayacağımızı ifade ettik. Hepsi oyunun bir parçası olan bir ay devam eden bu süreçte diğer konfederasyonları bir yere kadar ikna edebildik, bir yere kadar aynı gün iş bırakabildik, tepkiyi verebildik, mücadelede talepleri ortaklaştıralım dedik. Ama Hakem Heyeti kurgusuna ne yazık ki oturmamaları gerektiği konusu da ikna edemedik.

Şimdi burada 25 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını babası, annesi, çocukları, anneannesi, babaannesi ile birlikte önümüzdeki 2 yıl boyunca aç ve yoksul bırakacak olan zam miktarlarını Hakem heyeti dün akşam açıkladı. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez daha sesleniyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yönetiliyoruz.

Bizlere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi getirilirken allayarak, pullayarak denildi ki ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelirse Türkiye uçacak, maaşlar yükselecek, her şey ucuzlayacak.’ ‘Avrupa’dakiler gibi konfor içinde yaşayacağız’ diyen Orhan Yıldırım, “Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bu mücadeleyi bu kavgayı burada bitirmeyecek. Halkı kandırarak anayasa değişikliği yaptırdınız.

Ama gelinen noktada asgari ücretli aç, çiftçi aç, emekli aç, memur aç. Biz Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu bu mücadeleyi, bu kavgayı burada bitirmeyeceğiz. Kasım ve Aralık ayına kadar bütçe görüşmelerine kadar Türkiye’de ne kadar kasaba, ne kadar şehir, ne kadar parti, dernek, sivil toplum örgütü varsa emin olunuz Türkiye’yi bu açlık ve sefalete karşı koymaya, emekçilerin yanında olmaya, tüm demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay da "Tüm emekçilere, tüm kamu emekçilerine çağrımızdır: Bugünün ilk eylemi bu konfederasyon ve sendikalardan istifa etmektir. Hepsini istifaya davet ediyorum. Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarımıza üye olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

(ANKA)