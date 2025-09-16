Yeniçağ Gazetesi: Bulgar dilediğini alıyor Türkler sadece bakıyor

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

BULGAR DİLEDİĞİNİ ALIYOR TÜRKLER SADECE BAKIYOR

1 Bulgar levası 25 liraya dayanınca Edirne pazarını Türk vatandaşı değil yine Bulgarlar doldurdu. Türkler ise marketlerdeki indirim günlerini bekliyor.

ALIŞVERİŞİ YABANCILAR YAPIYOR

Türk vatandaşının yaşam mücadelesi verdiği Türkiye'de, yabancılar akın akın alışveriş yapmaya geliyor. 1 Bulgar levasının 25 liraya dayanmasıyla beraber, Bulgarlar Edirne'ye akın etti. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Barış Atkoşan, toplam 3 ilde kurdukları pazara en yoğun talebin Edirne'de olduğuna dikkat çekerek, "üç pazar içerisinde Edirne'yi birinci sıraya koyabiliriz. Bunun da sebebi buradaki Bulgar müşterilerin yoğunluğu. Bulgar müşteriler ciddi anlamda hem toptan hem de perakende alışveriş yaptıkları için bizim en iyi pazarımız Ulus Pazarı diyebiliriz" diye konuştu.

VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ YOK

Edirne’de Türk vatandaşları ise sürekli eriyen maaşlarıyla alışveriş yapmakta zorlamıyor. Bir esnaf, "Vatandaş alışveriş yapmıyor. Pazara gelip siftah yapmadan, tek bir kalem ürün bile satmadan giden çok arkadaşımız var" dedi. Bir başka esnaf ise, yerli müşterinin alım gücünün olmadığını, bu sebeple esnafın Bulgarları beklediğini söyledi. Kentte bir market halk gününde ise sebze fiyatlarında indirim yapınca vatandaşlar alışveriş yaptı. Bir vatandaş "Çarşamba, cumartesi indirim günlerini bekliyoruz mecburen. O günlerde alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Maşımız yetmiyor" ifadelerini kullandı.