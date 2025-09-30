Yeniçağ Gazetesi: Büyüyen Türkiye değil eşitsizlik ve çaresizlik!

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

BÜYÜYEN TÜRKİYE DEĞİL EŞİTSİZLİK VE ÇARESİZLİK!

Kamu malları yok pahasına elden çıkarılıp devletin varlıkları heba edilirken, sırtındaki geçim yükü giderek artan milyonlar, işsizlik ve borç batağında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

MİLYONLAR BORÇ BATAĞINDA

AKP iktidarının özelleştirme kararlarına ve yurttaşların artan kredi borçlarına tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bir avuç sermaye sahibi kazanırken, milyonlar borç batağında. Resmi rakamların dahi karanlık bir tablo çizdiği bu ortamda, büyüyen Türkiye söylemi aslında büyüyen eşitsizlikleri, büyüyen borçları ve büyüyen çaresizliği perdelemekten öteye gidemiyor" dedi.

2 MİLYON YENİ İCRA DOSYASI

İcra dairelerindeki dosya sayısının 24 milyon 641 bine çıktığını, son bir yılda 1 milyon 758 bin yeni dosya eklendiğini belirten Bulut, bankaların tahsil edemediği ve icralık batık kredi tutarının 484,8 milyar liraya ulaştığına dikkat çekti. Bulut, iktidarın ekonominin büyüdüğünü iddia etmesine rağmen gerçekte büyüyen tek şeyin işsizlik, borç, icra dosyaları ve özelleştirme bilançosu olduğumu söyledi.

İŞSİZLER ORDUSU ÇIĞ GİBİ

İktidarın yaptığı plansız özelleştirmelerin işsizliği artırdığını ve işsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline geldiğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Gerçek işsiz sayısının 12 milyon 63 bine ulaştığı Türkiye'de, sadece yılın ilk sekiz ayında en az 1 milyon 185 bin 735 kişi işini kaybetti. İş Kur'un işsizlik ödeneğinden yalnızca 579 bin 26 kişi yararlanabildi" diye konuştu.